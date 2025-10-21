Iz policije su rekli kako je očevid na mjestu događaja u tijeku...
Nesreća kod granice u Sl. Brodu: U frontalnom sudaru dva auta ozlijeđene četiri osobe...
Brodsko-posavska policija objavila je kako u utorak oko podneva u Slavonskom Brodu došlo do prometne nesreće na državnoj cesti D53, između trgovačkog centra i graničnog prijelaza.
- Uslijed frontalnog sudara dva automobila, ozlijeđene su četiri osobe - rekli su iz policije. Na terenu je i Hitna koja ukazuje pomoć unesrećenima.
- Slijedi očevid na mjestu događaja - kažu iz policije.
