Nesreća kod granice u Sl. Brodu: U frontalnom sudaru dva auta ozlijeđene četiri osobe...

Piše Luka Safundžić,
Nesreća kod granice u Sl. Brodu: U frontalnom sudaru dva auta ozlijeđene četiri osobe...
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Iz policije su rekli kako je očevid na mjestu događaja u tijeku...

Brodsko-posavska policija objavila je kako u utorak oko podneva u Slavonskom Brodu došlo do prometne nesreće na državnoj cesti D53, između trgovačkog centra i graničnog prijelaza. 

- Uslijed frontalnog sudara dva automobila, ozlijeđene su četiri osobe - rekli su iz policije. Na terenu je i Hitna koja ukazuje pomoć unesrećenima.

- Slijedi očevid na mjestu događaja - kažu iz policije. 

