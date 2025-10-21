Obavijesti

News

Komentari 3
ŽUVELA IMAO PROMETNU

Šef zadarskog gradskog vijeća sudario se sa školskim busom! 'Nisam čekao da uistinu skrene'

Piše 24sata, Petra Mustać,
Čitanje članka: < 1 min
Šef zadarskog gradskog vijeća sudario se sa školskim busom! 'Nisam čekao da uistinu skrene'
Foto: Ivo Ivica Žuvela/Facebook, Sime Zelic/PIXSELL, Canva

Nema ozlijeđenih, nakon 10-ak minuta došao drugi bus i preuzeo putnike. Vozač busa i ja regulirali promet dok je došla policija, poručio je Žuvela...

Predsjednik zadarskog gradskog vijeća Ivica Žuvela sudjelovao je rano u utorak ujutro u prometnoj nesreći.

- U 7.32 u mjestu Kakma dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali školski autobus i osobno vozilo. Nema ozlijeđenih osoba - potvrdili su nam iz Policijske uprave Zadar.

Pokušali smo kontaktirati Žuvelu, ali na naše pozive nije odgovarao. O svemu se oglasio objavom na društvenim mrežama...

Zadar: Nezavisni kandidati za župana i gradonačelnika Antonio Vučetić i Ivica Žuvela predstavili programe
Zadar: Nezavisni kandidati za župana i gradonačelnika Antonio Vučetić i Ivica Žuvela predstavili programe | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
KOBNA VOŽNJA Nedjeljna vožnja u Hruševcu završila teškim ozljedama: Pijan se quadom zabio u stup
Nedjeljna vožnja u Hruševcu završila teškim ozljedama: Pijan se quadom zabio u stup

- Raskrižje opasnih namjera. S desne nema nikog, s lijeve mini bus kreće sa stanice s upaljenim desnim žmigavcem. Nisam čekao da uistinu skrene (mea culpa), s desne opet nema nikog i ja krenem...ali bus je išao ravno. Očito mu žmigavac ostao uključen. Pošuljao me do veznog lima, obojica smo sporo išli. Nema ozlijeđenih, nakon 10-ak minuta došao drugi bus i preuzeo putnike. Vozač busa i ja regulirali promet dok je došla policija. - poručio je Žuvela sa svojeg Facebook profila.

Naveo je i kako je alkotest prikazao 0,0 promila alkohola u krvi...

POLICIJA NA TERENU Užasne scene kod Zadra, našli obješenog psa: 'Zastrašujuće...'
Užasne scene kod Zadra, našli obješenog psa: 'Zastrašujuće...'
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'
UHIĆENJE NA TREŠNJEVCI

FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'

Kako su nam kazali iz policije, uhićen je jedan čovjek koji je uhvaćen u kaznenom djelu. Dodaju da će se više informacija znati kada se provede kriminalističko istraživanje
EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka
ZATVORENA PIPA

EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istaknula je da Bugarska, sukladno toj odluci, neće dopustiti protok ruskog plina kroz plinovod Balkanski tok, što će pogoditi i Srbiju
'Naša Petra imala je moždani s 15 godina. Treba nam pomoć dobrih ljudi da stane na noge'
PATNJE TINEJDŽERICE

'Naša Petra imala je moždani s 15 godina. Treba nam pomoć dobrih ljudi da stane na noge'

Petra Adžić (19) morala je na četvrtu operaciju. Na području malog mozga, gdje joj je trebala biti ugrađena umjetna kost, stvorila se ranica koja se inficirala.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025