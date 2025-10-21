Šef zadarskog gradskog vijeća sudario se sa školskim busom! 'Nisam čekao da uistinu skrene'

Predsjednik zadarskog gradskog vijeća Ivica Žuvela sudjelovao je rano u utorak ujutro u prometnoj nesreći.

- U 7.32 u mjestu Kakma dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali školski autobus i osobno vozilo. Nema ozlijeđenih osoba - potvrdili su nam iz Policijske uprave Zadar.

Pokušali smo kontaktirati Žuvelu, ali na naše pozive nije odgovarao. O svemu se oglasio objavom na društvenim mrežama...

Zadar: Nezavisni kandidati za župana i gradonačelnika Antonio Vučetić i Ivica Žuvela predstavili programe | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Raskrižje opasnih namjera. S desne nema nikog, s lijeve mini bus kreće sa stanice s upaljenim desnim žmigavcem. Nisam čekao da uistinu skrene (mea culpa), s desne opet nema nikog i ja krenem...ali bus je išao ravno. Očito mu žmigavac ostao uključen. Pošuljao me do veznog lima, obojica smo sporo išli. Nema ozlijeđenih, nakon 10-ak minuta došao drugi bus i preuzeo putnike. Vozač busa i ja regulirali promet dok je došla policija. - poručio je Žuvela sa svojeg Facebook profila.

Naveo je i kako je alkotest prikazao 0,0 promila alkohola u krvi...