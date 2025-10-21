Nema ozlijeđenih, nakon 10-ak minuta došao drugi bus i preuzeo putnike. Vozač busa i ja regulirali promet dok je došla policija, poručio je Žuvela...
Šef zadarskog gradskog vijeća sudario se sa školskim busom! 'Nisam čekao da uistinu skrene'
Predsjednik zadarskog gradskog vijeća Ivica Žuvela sudjelovao je rano u utorak ujutro u prometnoj nesreći.
- U 7.32 u mjestu Kakma dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali školski autobus i osobno vozilo. Nema ozlijeđenih osoba - potvrdili su nam iz Policijske uprave Zadar.
Pokušali smo kontaktirati Žuvelu, ali na naše pozive nije odgovarao. O svemu se oglasio objavom na društvenim mrežama...
- Raskrižje opasnih namjera. S desne nema nikog, s lijeve mini bus kreće sa stanice s upaljenim desnim žmigavcem. Nisam čekao da uistinu skrene (mea culpa), s desne opet nema nikog i ja krenem...ali bus je išao ravno. Očito mu žmigavac ostao uključen. Pošuljao me do veznog lima, obojica smo sporo išli. Nema ozlijeđenih, nakon 10-ak minuta došao drugi bus i preuzeo putnike. Vozač busa i ja regulirali promet dok je došla policija. - poručio je Žuvela sa svojeg Facebook profila.
Naveo je i kako je alkotest prikazao 0,0 promila alkohola u krvi...