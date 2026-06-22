Od trenutka nesreće pa do jutarnjih sati cesta između Eminovaca i Jakšića bila je zatvorena za promet
CESTA BILA ZATVORENA
Nesreća kod Požege: Četvero ozlijeđenih u sudaru dva auta
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U nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko tri sata ujutro između Eminovaca i Jakšića četvero ljudi je ozlijeđeno te prevezeno u požešku bolnicu. Naime, u nesreći su sudjelovala dva vozila.
Prema neslužbenim informacijama, došlo je do gotovo izravnog sudara Audija i Renaulta, prenosi portal Požega.eu.
Od trenutka nesreće pa do jutarnjih sati cesta između Eminovaca i Jakšića bila je zatvorena za promet, koji se odvijao obilaznim pravcima.
Više informacija bit će poznati nakon završetka policijskog očevida.
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