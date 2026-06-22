Nesreća kod Požege: Četvero ozlijeđenih u sudaru dva auta

U nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko tri sata ujutro između Eminovaca i Jakšića četvero ljudi je ozlijeđeno te prevezeno u požešku bolnicu. Naime, u nesreći su sudjelovala dva vozila.

Prema neslužbenim informacijama, došlo je do gotovo izravnog sudara Audija i Renaulta, prenosi portal Požega.eu.

Od trenutka nesreće pa do jutarnjih sati cesta između Eminovaca i Jakšića bila je zatvorena za promet, koji se odvijao obilaznim pravcima.

Više informacija bit će poznati nakon završetka policijskog očevida.