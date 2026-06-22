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CESTA BILA ZATVORENA

Nesreća kod Požege: Četvero ozlijeđenih u sudaru dva auta

Piše Ivan Jukić,
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Nesreća kod Požege: Četvero ozlijeđenih u sudaru dva auta
Foto: požega.eu

Od trenutka nesreće pa do jutarnjih sati cesta između Eminovaca i Jakšića bila je zatvorena za promet

U nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko tri sata ujutro između Eminovaca i Jakšića četvero ljudi je ozlijeđeno te prevezeno u požešku bolnicu. Naime, u nesreći su sudjelovala dva vozila. 

Prema neslužbenim informacijama, došlo je do gotovo izravnog sudara Audija i Renaulta, prenosi portal Požega.eu.

Od trenutka nesreće pa do jutarnjih sati cesta između Eminovaca i Jakšića bila je zatvorena za promet, koji se odvijao obilaznim pravcima.

Više informacija bit će poznati nakon završetka policijskog očevida.

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