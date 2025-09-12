Nesreća na A6 u tunelu Tuhobić, vozi se 60 kilometara na sat

Prometna je nesreća na autocesti A6 u tunelu Tuhobić u smjeru Rijeke. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U krajevima s maglom kolnici su vlažni i skliski. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Početak je nove školske godine zbog čega će na cestama biti velik broj školaraca. S obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Vozači, pridržavajte se prometnih propisa i pravila i poštuje prometne znakove. Pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su zaigrana kao da su još na odmoru i nisu usredotočena na promet. Podsjećamo vas da je brzina kretanja vozila u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km/h.