HAK: Gužve na obilaznicama, na dijelovima autocesta, na prilazima turističkim mjestima

Tijekom utorka očekuju se povremena usporavanja i zastoji na glavnim prometnicama diljem Hrvatske, posebno na gradskim obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, pred naplatnim postajama, tunelima, odmorištima, Istarskom ipsilonu i Krčkom mostu, kao i na prilazima turističkim središtima. Zbog radova i privremene prometne signalizacije, mnoge dionice su zatvorene ili se promet odvija otežano.

Na Istarskom ipsilonu (A8) povremeni su zastoji između čvora i tunela Učka u oba smjera, a zbog vode na kolniku zatvorene su lokalne ceste LC67203 Kotezi-Kutac i LC67209 Veliki Prolog-Draževitići. Zbog radova su zatvorene brojne državne i lokalne ceste, među kojima su DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice, DC38 Požega-Pleternica (Kuzmica-Vesela), DC46 Đakovo-Vinkovci (Vođinci), DC51 Nova Gradiška-Požega (Baćin Dol-Rešetari), DC200 u Višnjanu, DC214 u Gunji (most), DC512 Makarska-Ravča (odron), DC546 Stojdraga-Krašić (Petričko Selo) i LC50013 Kremenje-Oskoruš (Istra).

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A3 Bregana-Lipovac u noćnim satima moguća su kratkotrajna zaustavljanja prometa zbog izvanrednog prijevoza. Na A3 je do 13. rujna zatvoreno odmorište Kraljeva Velika Sjever (smjer Zagreb).

Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički promet, dok je na GP Županja zbog prosvjeda prekinut promet teretnih vozila. Zabrane i ograničenja vrijede i na drugim graničnim prijelazima, a na pojedinim mostovima i cestama postoje dodatna ograničenja za teretna vozila.