Nesreća u centru Zagreba: Sudarili se kamion i automobil

Zagrebačka policije potvrdila nam je informaciju kako su zaprimili dojavu o prometnoj nesreći u centru Zagreba, na Vodnikovoj ulici.

- U nesreći su sudjelovali teretni i osobni automobil - rekli su nam iz policije.

Dodaju i kako je na terenu bila hitna pomoć, ali za sada nemaju informacija o težini ozljeda.

- Očevid je u tijeku - kratko su poručili iz policije.