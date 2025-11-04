Iz policije su potvrdili informaciju o prometnoj nesreći. Težina ozljeda bit će poznata nakon očevida, koji je u tijeku...
POLICIJA POTVRDILA
Nesreća u centru Zagreba: Sudarili se kamion i automobil
Čitanje članka: < 1 min
Zagrebačka policije potvrdila nam je informaciju kako su zaprimili dojavu o prometnoj nesreći u centru Zagreba, na Vodnikovoj ulici.
- U nesreći su sudjelovali teretni i osobni automobil - rekli su nam iz policije.
Dodaju i kako je na terenu bila hitna pomoć, ali za sada nemaju informacija o težini ozljeda.
- Očevid je u tijeku - kratko su poručili iz policije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku