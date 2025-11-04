Obavijesti

POLICIJA POTVRDILA

Nesreća u centru Zagreba: Sudarili se kamion i automobil

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: čitatelj/24sata

Iz policije su potvrdili informaciju o prometnoj nesreći. Težina ozljeda bit će poznata nakon očevida, koji je u tijeku...

Zagrebačka policije potvrdila nam je informaciju kako su zaprimili dojavu o prometnoj nesreći u centru Zagreba, na Vodnikovoj ulici.

- U nesreći su sudjelovali teretni i osobni automobil - rekli su nam iz policije.

Dodaju i kako je na terenu bila hitna pomoć, ali za sada nemaju informacija o težini ozljeda. 

- Očevid je u tijeku - kratko su poručili iz policije. 

