REGULIRALI PROMET

Nesreća u Kaštelima: Sudarilo se šest vozila, službe na terenu

Nesreća u Kaštelima: Sudarilo se šest vozila, službe na terenu
Na mjestu nesreće provodi se očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok nesreće...

Krš i lom u Dalmaciji. Oko 19.50 sati na raskrižju državne ceste D8 u Kaštel Sućurcu dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo šest vozila. Prema informacijama iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, jedna je osoba zatražila liječničku pomoć.

Policijski službenici su odmah po dojavi izašli na teren te reguliraju promet na tom dijelu ceste. Kako doznaje Dalmacija Danas, iako je riječ o većem broju vozila, na ovoj dionici nema većih zastoja.

Na mjestu nesreće provodi se očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok nesreće.

