Nesreća u Puli: Autom naletjela na ženu u invalidskim kolicima

Žena u invalidskim kolicima ozlijeđena je u utorak ujutro u prometnoj nesreći u Puli kada je na nju, na pješačkom prijelazu, naletio automobil, izvijestila je istarska policija. Prema zasad dostupnim informacijama iz policije nesreća se dogodila jutros u 7.25 sati na kolniku Zagrebačke ulice u Puli, gdje je automobil "renault clio" zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala vozačica naletio i srušilo na pješačkom prijelazu ženu koja se nalazila u "prijevoznom sredstvu za osobe s invaliditetom".

Ozlijeđena žena prevezena je u pulsku bolnicu. Na mjestu nesreće policija obavlja očevid, a promet se odvija otežano u oba smjera uz policijsku regulaciju.