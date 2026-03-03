Vozačica Renault Clija zagrebačkih oznaka udarila je pješakinju na prijelazu u Zagrebačkoj ulici. Ozlijeđena je prevezena u bolnicu, promet je otežan.
Nesreća u Puli: Autom naletjela na ženu u invalidskim kolicima
Žena u invalidskim kolicima ozlijeđena je u utorak ujutro u prometnoj nesreći u Puli kada je na nju, na pješačkom prijelazu, naletio automobil, izvijestila je istarska policija. Prema zasad dostupnim informacijama iz policije nesreća se dogodila jutros u 7.25 sati na kolniku Zagrebačke ulice u Puli, gdje je automobil "renault clio" zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala vozačica naletio i srušilo na pješačkom prijelazu ženu koja se nalazila u "prijevoznom sredstvu za osobe s invaliditetom".
Ozlijeđena žena prevezena je u pulsku bolnicu. Na mjestu nesreće policija obavlja očevid, a promet se odvija otežano u oba smjera uz policijsku regulaciju.
