PRELAZILA ZEBRU

Nesreća u Puli: Autom naletjela na ženu u invalidskim kolicima

Piše HINA,
Nesreća u Puli: Autom naletjela na ženu u invalidskim kolicima
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Vozačica Renault Clija zagrebačkih oznaka udarila je pješakinju na prijelazu u Zagrebačkoj ulici. Ozlijeđena je prevezena u bolnicu, promet je otežan.

Žena u invalidskim kolicima ozlijeđena je u utorak ujutro u prometnoj nesreći u Puli kada je na nju, na pješačkom prijelazu, naletio automobil, izvijestila je istarska policija.  Prema zasad dostupnim informacijama iz policije nesreća se dogodila jutros u 7.25 sati na kolniku Zagrebačke ulice u Puli, gdje je automobil "renault clio" zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala vozačica naletio i srušilo na pješačkom prijelazu ženu koja se nalazila u "prijevoznom sredstvu za osobe s invaliditetom".

PREŠAO U SUPROTNI TRAK Užas kod Crikvenice: Vozač auta poginuo u sudaru s kamionom
Užas kod Crikvenice: Vozač auta poginuo u sudaru s kamionom

Ozlijeđena žena prevezena je u pulsku bolnicu. Na mjestu nesreće policija obavlja očevid, a promet se odvija otežano u oba smjera uz policijsku regulaciju.

