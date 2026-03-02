Obavijesti

PREŠAO U SUPROTNI TRAK

Užas kod Crikvenice: Vozač auta poginuo u sudaru s kamionom

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Silina udarca odbacila je oba vozila u kameni usjek uz cestu, nakon čega se automobil zaustavio izvan kolnika

Muškarac (67) poginuo je u teškoj prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak oko 11.35 sati dogodila na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Prema službenom izvješću Policijske uprave primorsko-goranske, 67-godišnji hrvatski državljanin vozio je auto riječkih registracijskih oznaka te se kretao iz smjera Selca prema Rijeci.

Vozač je u jednom trenutku iz neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolničku traku i izravno se sudario s teretnim vozilom kojim je upravljao 65-godišnji hrvatski državljanin. Silina udarca odbacila je oba vozila u kameni usjek uz cestu, nakon čega se automobil zaustavio izvan kolnika.

Medicinska ekipa pokušala je reanimirati 67-godišnjaka, no on je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja. Tijelo stradalog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Rijeci radi provođenja obdukcije i utvrđivanja točnog uzroka smrti. Vozač teretnog vozila prevezen je u KBC Rijeka, gdje su mu liječnici utvrdili lakše tjelesne ozljede.

Policijski službenici Policijske postaje Crikvenica proveli su očevid, a o nesreći su izvijestili nadležno Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci. Promet dionicom DC 8 između Crikvenice i Selca bio je u potpunosti zatvoren do 15.10 sati, dok su se vozila preusmjeravala na lokalne pravce.

