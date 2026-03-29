NESREĆA Četvero ozlijeđenih na utrci u Zadru, među njima beba

Piše Petra Mustać, Iva Tomas,
Foto: AK Karting Zadar / zadar

Održavala se šesta po redu Nagrada grada Zadra 2026. godine u organizaciji Auto-karting kluba Zadar i Automobilističkog kluba

Četiri su osobe ozlijeđene na Velikoj Nagradi Zadra, koja se održavala na sjevernom parkiralištu Športskog centra Višnjik u nedjelju poslijepodne. Svi ozlijeđeni su bili sudionici utrke, a došlo je do izlijetanja vozila jednog od natjecatelja, potvrdili su nam iz PU zadarske. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć. Predsjednik kluba Goran Ban potvrdio je za HRT kako je došlo do incidenta unutar zatvorenog dijela trkališta. 

- Troje odraslih i jedno osmomjesečno dijete dovezeni su u Opću bolnicu Zadar, nakon obrade su konstatirane lakše tjelesne ozljede - rekao nam je Nediljko Jović iz Opće bolnice Zadar.

- Imali smo jedan incident, izlijetanje jednog od natjecatelja unutar zatvorenog dijela trkališta gdje se odvijalo natjecanje u kojem je, nažalost, ozlijeđeno četvero ljudi, rekao je Ban. Dodao je kako su interventne službe brzo i besprijekorno reagirale na terenu. Ban je pojasnio i okolnosti nesreće.

- Riječ je o četvero osoba i dva automobila… automobil natjecatelja probio je zaštitnu barijeru i udario u izložbeni automobil našeg sponzora.

U tijeku je očevid, a po dovršetku će biti dostupno više informacija.

Podsjetimo, održavala se šesta po redu Nagrada grada Zadra 2026. godine u organizaciji Auto-karting kluba Zadar i Automobilističkog kluba.

