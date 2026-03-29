Ella opet hoda. Djevojka koja je preživjela tragediju u Sarajevu nastavila je liječenje u Zagrebu

Ella Jovanović (16) postala je simbol hrabrosti, nevjerojatne unutarnje snage i optimizma. Nakon teške tramvajske nesreće koja se 12. veljače dogodila u Sarajevu, u kojoj je poginuo 23-godišnji mladić, Ella je bila među najteže stradalima. Unatoč svemu, njezin vedri duh, toplina i prepoznatljiv osmijeh ostavili su snažan dojam na sve koji su je upoznali. U Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, pod vodstvom prof.dr. Ismeta Gavrankapetanovića, Elli je pružena hitna i životno važna medicinska skrb. Teške ozljede i izravna životna ugroženost zahtijevale su amputaciju noge, nakon čega je bila stavljena u induciranu komu.

Slijedili su dani duboke neizvjesnosti, obilježeni strahom, nadom i iščekivanjem. No upravo u tim trenucima uz iznimno kvalitetnu zdravstvenu skrb, Ella je pokazala nevjerojatnu snagu – polako se budila, oporavljala i hrabro zakoračila u novo životno poglavlje.

Nakon što je u sarajevskoj bolnici prošla kroz najkritičniju fazu, njezina obitelj odlučila je nastavak liječenja povjeriti Specijalnoj bolnici Sv. Katarina u Zagrebu, europskom centru izvrsnosti i ustanovi poznatoj po integriranom modelu skrbi koji objedinjuje dijagnostiku, ortopediju, fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i individualizirani pristup pacijentu.

Stručni tim liječnika i fizioterapeuta Specijalne bolnice Sv. Katarina, izradio je personalizirani terapijski plan usmjeren na dugoročno očuvanje i poboljšanje funkcionalnih sposobnosti, postizanje biomehaničke stabilnosti te postupni povratak svakodnevnim aktivnostima. U suradnji s tvrtkom Ottobock Adria, jednim od vodećih svjetskih u području protetike i ortotike, te prim.dr. Ognjenom Živkovićem, stručnjaci Specijalne bolnice Sv. Katarina osigurali su Elli suvremeno protetsko rješenje koje objedinjuje najnovije tehnološke standarde, visoku razinu sigurnosti pri kretanju te mogućnost postupnog povećanja opterećenja i funkcionalnosti.

Stručni timovi obiju institucija provode usklađen i koordiniran pristup, sustavno prateći medicinske pokazatelje, funkcionalni napredak i Ellinu prilagodbu protetskom sustavu. Takva sinergija omogućuje stabilan, kontroliran i dugoročno održiv proces rehabilitacije, uz maksimalnu podršku u svakom koraku njezina oporavka. Upravo zahvaljujući tom zajedničkom radu, Ella je uspjela napraviti svoje prve samostalne korake.

Ovo je priča o djevojci koja je, suočena s gubitkom i traumom, zadržala osmijeh, vjeru u sebe i pogled usmjeren prema budućnosti. Priča je to o upornosti, o snovima koje ne napušta i optimizmu koji nadahnjuje svakoga tko je upozna. Ella pokazuje da prava snaga proizlazi iz sposobnosti da se nakon najtežih trenutaka ponovno ustane, krene naprijed i pronađe novi smisao. Djevojka je i dokaz da vrhunska medicinska skrb, predanost stručnjaka i snaga ljudskog duha zajedno mogu stvoriti rezultate koji nadahnjuju i vraćaju vjeru u ono najbolje u nama.

- Nakon teške nesreće nastale iskakanjem tramvaja iz šina u Sarajevu, tragedija koja se dogodila potresla je grad. Jedan mladi život je izgubljen, a šesnaestogodišnja djevojka Ella zadobila je teške, po život opasne ozljede. Brzom reakcijom našeg multidisciplinarnog tima u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ uspjeli smo spasiti jedan mladi život, zaliječiti rane i započeti inicijalni fizikalni tretman. Zahvaljujući prijateljstvu s prof. dr. Draganom Primorcem, nastavljena je rehabilitacija i proces oporavka u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina. Radosni smo što smo tešku tragediju koja je pogodila naš grad barem djelomično uspjeli ublažiti te spasiti mladi život, na ponos i sreću cijeloga Sarajeva - rekao je prof.dr. Ismet Gavrankapetanović, ravnatelj Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“

- Ellina priča svjedoči o snazi duha jedne iznimne mlade osobe, ali i o golemim mogućnostima suvremene medicine, osobito kad se primjenjuje multidisciplinarni pristup. Njezina hrabrost, aktivno sudjelovanje u rehabilitaciji, mentalna snaga i iznimna motivacija ključni su čimbenici uspješnog oporavka, zbog čega je Ella već danas postala simbol i uzor mnogima. Duboko sam zahvalan Elli, njezinoj obitelji i prof. dr. Ismetu Gavrankapetanoviću, čiji je tim u Sarajevu, Elli pružio iznimno stručnu i predanu skrb, na povjerenju koje su ukazali Specijalnoj bolnici Sv. Katarina. Zajedno sa svojim suradnicima, učinit ću sve što je u mojoj moći kako bi Ella imala najbolje moguće uvjete za potpuni povratak svakodnevnim životnim aktivnostima - kaže prof.dr. Dragan Primorac, predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice „Sv. Katarina.