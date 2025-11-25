Kako neslužbeno doznajemo, auto je odletio u parkiralište jedne autokuće. Vozač je samostalno napustio vozilo
Nesreća u Zagrebu: Autom se zaletio u izlog kod Maksimira
Čitanje članka: < 1 min
Auto se zaletio u izlog na zagrebačkom Maksimiru, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili su u utorak popodne, nešto prije 18 sati.
Kako neslužbeno doznajemo, auto je odletio u parkiralište jedne autokuće.
Vozač je samostalno napustio vozilo. Pozvana je i hitna pomoć. Više vozila na parkingu je oštećeno.
