Nesreća u Zagrebu: Autom se zaletio u izlog kod Maksimira

Auto se zaletio u izlog na zagrebačkom Maksimiru, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili su u utorak popodne, nešto prije 18 sati.

Kako neslužbeno doznajemo, auto je odletio u parkiralište jedne autokuće.

Vozač je samostalno napustio vozilo. Pozvana je i hitna pomoć. Više vozila na parkingu je oštećeno.