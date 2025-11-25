Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS

Nesreća u Zagrebu: Autom se zaletio u izlog kod Maksimira

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Nesreća u Zagrebu: Autom se zaletio u izlog kod Maksimira
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Kako neslužbeno doznajemo, auto je odletio u parkiralište jedne autokuće. Vozač je samostalno napustio vozilo

Auto se zaletio u izlog na zagrebačkom Maksimiru, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Dojavu o prometnoj nesreći zaprimili su u utorak popodne, nešto prije 18 sati.

Kako neslužbeno doznajemo, auto je odletio u parkiralište jedne autokuće.

NEVJEROJATNO Bizarne scene u Rijeci: Autom upao u rupetinu ispred vrtića!
Bizarne scene u Rijeci: Autom upao u rupetinu ispred vrtića!

Vozač je samostalno napustio vozilo. Pozvana je i hitna pomoć. Više vozila na parkingu je oštećeno.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'
MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025