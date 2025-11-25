Na tom mjestu je ulaz u vrtić, a u iskopanom dijelu ceste rupa je duboka oko metar i pol i bila je puna tekuće bujice zbog obilnih padalina, rekla je naša čitateljica koja je svjedočila događaju.
Bizarne scene u Rijeci: Autom upao u rupetinu ispred vrtića!
Vozač je zajedno s automobilom završio u kanalu, odnosno rupi koja se nalazi ispred dječjeg vrtića u Rijeci. Srećom, vozač je prošao bez ozljeda, ali sam prizor izgleda prilično dramatično.
- Na tom mjestu je ulaz u vrtić, a u iskopanom dijelu ceste rupa je duboka oko metar i pol i bila je puna tekuće bujice zbog obilnih padalina - rekla je naša čitateljica koja je svjedočila događaju.
Policija nam je potvrdila kako su dojavu zaprimili u utorak oko 10.30 sati.
- Možemo vam potvrditi da smo zaprimili dojavu. Vozač je automobilom upao u rupu gdje se izvode radovi Nastala je samo materijalna šteta, a uzrok nesreće se utvrditi naknadno - rekli su nam.
Na intervenciju su izašli i riječki vatrogasci koji su izvukli vozača iz automobila.
