NEVJEROJATNO

Bizarne scene u Rijeci: Autom upao u rupetinu ispred vrtića!

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Na tom mjestu je ulaz u vrtić, a u iskopanom dijelu ceste rupa je duboka oko metar i pol i bila je puna tekuće bujice zbog obilnih padalina, rekla je naša čitateljica koja je svjedočila događaju.

Vozač je zajedno s automobilom završio u kanalu, odnosno rupi koja se nalazi ispred dječjeg vrtića u Rijeci. Srećom, vozač je prošao bez ozljeda, ali sam prizor izgleda prilično dramatično.

Foto: Čitatelj 24sata

- Na tom mjestu je ulaz u vrtić, a u iskopanom dijelu ceste rupa je duboka oko metar i pol i bila je puna tekuće bujice zbog obilnih padalina - rekla je naša čitateljica koja je svjedočila događaju. 

Policija nam je potvrdila kako su dojavu zaprimili u utorak oko 10.30 sati.

- Možemo vam potvrditi da smo zaprimili dojavu. Vozač je automobilom upao u rupu gdje se izvode radovi Nastala je samo materijalna šteta, a uzrok nesreće se utvrditi naknadno - rekli su nam.

Na intervenciju su izašli i riječki vatrogasci koji su izvukli vozača iz automobila.

