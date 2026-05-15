Nestabilno vrijeme. Prijete pljuskovi i grmljavine

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi za četvrtak, 15. svibnja 2026., Hrvatsku očekuje izrazito promjenjivo i nestabilno vrijeme. Već od jutra bit će oblačno s povremenom kišom, a kako dan bude odmicao, mogućnost za obilnije pljuskove i grmljavinu znatno će rasti, osobito na Jadranu i u njegovom zaleđu.

U unutrašnjosti, uključujući i Zagreb, očekuje se izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja, no u drugom dijelu dana mogući su izraženiji pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, dok će u gorju povremeno jačati.

Na Jadranu će prevladavati umjereno do jako jugo i južni vjetar, a na sjevernom dijelu obale i jugozapadni vjetar. More će biti valovito, a lokalno su mogući i izraženiji neverini, osobito u popodnevnim satima.

Temperature zraka kretat će se uglavnom između 16 i 21 °C, s najvišim vrijednostima na obali i u južnim dijelovima zemlje. Jutarnje temperature bit će nešto niže, ali i dalje ugodne za ovo doba godine.

S obzirom na nestabilne vremenske prilike i mogućnost izraženijih pljuskova, preporučuje se oprez pri planiranju aktivnosti na otvorenom, posebice u priobalju i na Jadranu gdje su lokalno moguća i kraća nevremena.