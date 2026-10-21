Nestabilno vrijeme zahvatilo je Hrvatsku: Pljuskovi, grmljavina i cijela obala u 'narančastom'

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje znatna promjena vremena. Sa zapada zemlje postupno će rasti naoblaka, a tijekom dana povremeno će padati kiša, koja će biti najizraženija na Jadranu i u njegovoj blizini. Lokalno se očekuju obilniji pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, što bi moglo uzrokovati kraće ali intenzivne periode nepovoljnih vremenskih prilika.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren jugoistočni i južni, dok će u gorju povremeno biti jakih udara jugozapadnog vjetra. Na Jadranu se očekuje umjereno do jako jugo, osobito izraženo na otocima gdje su mogući i olujni udari. Tijekom poslijepodneva jugo će postupno slabjeti i okretati na južni i jugozapadni vjetar, najprije na sjevernom dijelu obale.

Foto: DHMZ

Temperature zraka ostat će razmjerno ugodne za ovo doba godine – najviša dnevna većinom između 18 i 23 °C, dok će na istoku zemlje biti i malo viša. U Zagrebu će se temperatura kretati između 17 i 19 °C, uz postupno naoblačenje i povremenu kišu uglavnom od sredine dana.

S obzirom na najavljene vremenske uvjete, preporučuje se oprez u prometu, osobito na Jadranu zbog jakog juga i mogućih obilnih oborina. Iako će temperature ostati blage, kišobrani i vodonepropusna odjeća bit će nužni saveznici diljem zemlje. Za cijelu obalu, uključujući i Istru izdan je narančasti meteoalarm.

Foto: DHMZ

Promjenjivo i kišovito vrijeme čeka nas i u četvrtak. DHMZ je najavio ponovno pljuskove s grmljavinom, a oborine bi se trebale smiriti pred kraj dana.

- Umjeren jugozapadni i južni vjetar ujutro će okretati na sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadni i zapadni vjetar, na jugu i jugo, poslijepodne će okretati na sjeverozapadni i buru, ponegdje s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15 °C. Najviša dnevna od 13 do 18, u Dalmaciji do 20 °C.

Stanje na cestama

Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Mogući su odroni. U priobalju puše jako i olujno jugo, u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije, upozoravau iz HAK-a.