Nestala austrijska fitness trenerica. Osumnjičeni policajac: Zakopao sam tijelo

Zbog nestanka i smrti 34-godišnje fitness trenerice Johanne G., uhićen je pripadnik austrijske specijalne policijske jedinice Cobra. Osumnjičeni, koji je bio posljednja osoba u kontaktu sa ženom, tvrdi da je njezina smrt bila "nesreća", piše VOL.AT.

Potraga za 34-godišnjom Johannom G. iz Tillmitscha u okrugu Leibnitz trajala je od subote navečer. Njezin nestanak prijavila je majka nakon što nije uspjela stupiti u kontakt s kćeri. Istragu je preuzeo Pokrajinski ured kriminalističke policije, koji u početku nije isključivao nijednu mogućnost - nesretan slučaj, zločin ili samoubojstvo.

Državno odvjetništvo u Grazu i policija izvijestili su o uhićenju 30-godišnjeg pripadnika specijalne jedinice Cobra, kojeg se dovodi u vezu s nestankom. Prema navodima policije, on je bio posljednja poznata osoba koja je bila u kontaktu s Johannom G. Nakon što su mu istražitelji predočili zapise razgovora, priznao je da ju je upoznao putem aplikacije za upoznavanje te da su više od godinu dana bili u povremenoj vezi.

Tijekom današnjeg ispitivanja osumnjičeni policajac je, prema medijskim izvješćima, priznao da je Johanna G. preminula. Tvrdio je, međutim, da se radilo o "nesreći" te da je njezino tijelo zakopao.

Policija je potvrdila da su u stanu osumnjičenika pronađena dva pištolja, službeni pištolj marke Glock i pištolj za obuku. Oba oružja vode se kao ukradena od 2018. godine. Zašto je muškarac posjedovao pištolje također je predmet istrage.

Danas je objavljeno i da je Johanna G., koja je radila kao fitness trenerica, vjerojatno bila trudna. Istraga se vodi zbog sumnje na ubojstvo, a iz pravosudnih tijela napominju da za osumnjičenika vrijedi presumpcija nevinosti.