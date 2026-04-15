NESTALA Dubrovkinja Mihaela otišla na posao pa misteriozno završila u Zagrebu. Nema traga

Policija od 1. travnja traga za djevojkom Mihaelom Zlojić (29), objavljeno je na Nestali.hr

Prema dostupnim podacima, Mihaela je rođena 17. studenoga 1996. u Dubrovniku, hrvatska je državljanka s prebivalištem u mjestu Knežica kraj Dubrovnika. Nestala je nakon što je iz Knežice otišla u Kaštel Lukšić, gdje je trebala raditi. Nakon toga se uputila na zasad nepoznatu adresu u Zagrebu, gdje joj se od 1. travnja gubi svaki trag.

Foto: Nestali.hr

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.