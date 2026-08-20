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OTKLANJANJE KVARA

Nestala struja u Primoštenu!

Piše Veronika Miloševski,
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Nestala struja u Primoštenu!
Foto: Čitatelj 24sata
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Struje nema u ulicama: Riva Žrtava Dvainke, Strma, Put murve, Težačka, Ribarska, Podatok, Put bure, Put Briga, Sv. Jurja, Andrije Kačića Miošića, Vukovac, Rudina biskupa Josipa Arnerića

Primošten je ostao bez struje. Kažu ljudi da je razlog požar, javio nam je naš čitatelj koji je snimio grad u mraku.

Na stranicama Hrvatske elektroprivrede stoji da je u tijeku popravak kvara na mreži.

Foto: Čitatelj 24sata

Struje tako nema u ulicama: Riva Žrtava Dvainke, Strma, Put murve, Težačka, Ribarska, Podatok, Put bure, Put Briga, Sv. Jurja, Andrije Kačića Miošića, Vukovac, Rudina biskupa Josipa Arnerića.

POGLEDAJTE VIDEO:

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Primošten bez struje VIDEO
Primošten bez struje | Video: 24sata Video

Na stranici HEP-a stoji kako će popravak trajati do 22 sata.

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Komentari 0
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