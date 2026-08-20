Nestala struja u Primoštenu!

Primošten je ostao bez struje. Kažu ljudi da je razlog požar, javio nam je naš čitatelj koji je snimio grad u mraku.

Na stranicama Hrvatske elektroprivrede stoji da je u tijeku popravak kvara na mreži.

Foto: Čitatelj 24sata

Struje tako nema u ulicama: Riva Žrtava Dvainke, Strma, Put murve, Težačka, Ribarska, Podatok, Put bure, Put Briga, Sv. Jurja, Andrije Kačića Miošića, Vukovac, Rudina biskupa Josipa Arnerića.

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Pokretanje videa... VIDEO Primošten bez struje | Video: 24sata Video

Na stranici HEP-a stoji kako će popravak trajati do 22 sata.