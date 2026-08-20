Struje nema u ulicama: Riva Žrtava Dvainke, Strma, Put murve, Težačka, Ribarska, Podatok, Put bure, Put Briga, Sv. Jurja, Andrije Kačića Miošića, Vukovac, Rudina biskupa Josipa Arnerića
OTKLANJANJE KVARA
Nestala struja u Primoštenu!
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Primošten je ostao bez struje. Kažu ljudi da je razlog požar, javio nam je naš čitatelj koji je snimio grad u mraku.
Na stranicama Hrvatske elektroprivrede stoji da je u tijeku popravak kvara na mreži.
Struje tako nema u ulicama: Riva Žrtava Dvainke, Strma, Put murve, Težačka, Ribarska, Podatok, Put bure, Put Briga, Sv. Jurja, Andrije Kačića Miošića, Vukovac, Rudina biskupa Josipa Arnerića.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Na stranici HEP-a stoji kako će popravak trajati do 22 sata.
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