VIDEO Pijan prijetio u Gornjoj Bistri pa otkrili laboratorij za travu, zaplijenili i oružje

Zagrebački policajci proveli su kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prijetnje, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja, streljiva i eksplozivnih tvari. U ponedjeljak oko 19 sati, sumnja se da je, u vidno alkoholiziranom stanju, došao na adresu u Gornjoj Bistri te verbalno prijetio članovima obitelji. Prijeteće je riječi ponavljao, a izrečene prijetnje smrću kod oštećenih su stvorile strah i bojazan za vlastiti život.

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Pokretanje videa... VIDEO Pronađen improvizirani laboratorij i nedozvoljeno oružje u Gornjoj Bistri | Video: PU zagrebačka/24sata

Sumnja se da je, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na za sada neutvrđen način, s ciljem proizvodnje i preprodaje konoplje, u kući na adresi prebivališta u Gornjoj Bistri, uporabom uređaja za emitiranje svjetlosti i filtriranje zraka stvorio uvjete za umjetni uzgoj bilja. Tako je sadio konoplju koju je po sazrijevanju sušio, usitnjavao, prerađivao, prepakiravao te dalje prodavao.

Jučer, 16. lipnja u popodnevnim satima, pretragom obiteljske kuće policijski službenici pronašli su improvizirani laboratorij s umjetno stvorenim uvjetima za uzgoj biljaka u kojem su se nalazili uređaji za osvjetljavanje i ventilaciju. Pronađeno je i oko 183,97 grama konoplje pakirane u dvije plastične vrećice, četiri kutijice i jednu staklenku, kao i devet suhih razgranatih stabljika zeleno-žute boje s korijenom, visine do 70 centimetara, koje izgledom odgovaraju stabljikama konoplje.

Foto: PUZ

Tu nije bio kraj njegovu protupravnom ponašanju. Protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, nabavio je oružje koje je građanima zabranjeno nabavljati i posjedovati, odnosno automatsku pušku marke Crvena zastava M70 s tromblonskim nastavkom i preklopnim kundakom, tri pripadajuća spremnika za automatsku pušku te više komada streljiva.



Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

Foto: PUZ





Policija podsjeća da je u tijeku provođenje akcije "Manje oružja - manje tragedija", odnosno prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana oružje se može predati uvijek, a protiv osobe koja ga dragovoljno predaje neće se pokretati ni kazneni niti prekršajni postupak, ukoliko oružje prijavi nadležnom tijelu radi predaje prije početka primjene svih zakonskih policijskih ovlasti.



Kampanja Ministarstva unutarnjih poslova „Manje oružja, manje tragedija“ provodi se od 2007. godine s ciljem poticanja građana na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja, bez sankcija.