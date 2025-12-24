Obavijesti

JESTE LI GA VIDJELI?

Nestao čovjek (85) u Splitu

Piše Ivan Jukić,
Foto: nestali.gov.hr

Policija traga za Slobodanom Čobanovom (85) koji je nestao jučer. Kako navode iz policije, prepoznatljiv po velikom nosu i ušima, a zadnji put viđen je u sivoj trenirci

Splitsko-dalmatinska policija intenzivno traga za Slobodanom Čobanovom (85), koji je nestao jučer, 23. prosinca, na području Splita.

Prema informacijama policije, Čobanov je toga dana napustio adresu prebivališta u Jobovoj ulici te se udaljio u nepoznatom smjeru, nakon čega mu se gubi svaki trag. Nestanak je prijavljen Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, koja provodi potragu.

Foto: nestali.gov.hr

Nestali muškarac visok je između 160 i 170 centimetara, ima kovrčavu prosijedu kosu i smeđe oči. Prepoznatljiv je po velikom nosu i velikim ušima, a nosi broj obuće 40. U trenutku nestanka bio je odjeven u sivu trenirku, košulju na plavo-sive kockice te crne tenisice.

Slobodan Čobanov rođen je 1940. godine u Novom Kneževcu. Hrvatski je državljanin s prebivalištem u Splitu.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestalom da se jave najbližoj policijskoj postaji, nazovu broj 192 ili dostave informacije putem e-mail adrese nestali@nestali.hr.

