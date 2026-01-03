Policija traga za Josipom iz Međimurja. Jeste li ga vidjeli?

Međimurska policija s pripadnicima HGSS-a traga za nestalim Josipom Špoljarom (53), koji se u petak udaljio iz mjesta Hodošan, gdje je privremeno boravio. Njegov je nestanak prijavljen i na internetskim stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba - NENO.

Visok je 170 centimetara i srednje je tjelesne građe. Na sebi je nosio crnu jaknu i tamnosive hlače, dok je na nogama imao sive tenisice.

- U slučaju da raspolažete s informacijama o nestaloj osobi, pozivamo vas da o tome obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - piše policija.