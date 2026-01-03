Obavijesti

News

Komentari 3
POTRAGA U MEĐIMURJU

Policija traga za Josipom iz Međimurja. Jeste li ga vidjeli?

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Policija traga za Josipom iz Međimurja. Jeste li ga vidjeli?
Foto: MUP

-U slučaju da raspolažete s informacijama o nestaloj osobi, pozivamo vas da o tome obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192, poručuje policija

Međimurska policija s pripadnicima HGSS-a traga za nestalim Josipom Špoljarom (53), koji se u petak udaljio iz mjesta Hodošan, gdje je privremeno boravio. Njegov je nestanak prijavljen i na internetskim stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba - NENO.

STUBIŠTE BILO PREUSKO? Vlasnik bara već bio u zatvoru. Sam je preuređivao lokal, vlasti sad istražuju sporne preinake
Vlasnik bara već bio u zatvoru. Sam je preuređivao lokal, vlasti sad istražuju sporne preinake

Visok je 170 centimetara i srednje je tjelesne građe. Na sebi je nosio crnu jaknu i tamnosive hlače, dok je na nogama imao sive tenisice.

JEDAN OZLIJEĐEN U GAŠENJU VIDEO Više od 100 vatrogasaca gasi ogroman požar u Denveru
VIDEO Više od 100 vatrogasaca gasi ogroman požar u Denveru

 - U slučaju da raspolažete s informacijama o nestaloj osobi, pozivamo vas da o tome obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - piše policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'
SELFIE SMRTI U DUBROVNIKU

Iskusni moreplovac: 'Dao sam sve od sebe, nisam mu mogao pomoći. Jedva sam se ja vratio'

Muškarac se s obitelji fotografirao na stijenama. Upao je u more. Nisam mu mogao pomoći, kaže Dubrovčanin Dominko Radić, kojemu je more u akciji spašavanja razbilo cijelu provu
Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura
KAKAV SRETNIK

Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka
FOTO Izvukli su tijelo iz mora, a samo par sati nakon tragedije, turisti se fotkali na istom mjestu
ŠOKANTNE SCENE U DUBROVNIKU

FOTO Izvukli su tijelo iz mora, a samo par sati nakon tragedije, turisti se fotkali na istom mjestu

Spašavatelji Lučke kapetanije Dubrovnik uspjeli su nakon više od tri sata opasne intervencije izvući tijelo muškarca iz mora nakon što su ga povukli valovi dok se fotografirao na stijenama na Buži

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026