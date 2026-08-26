Nestao na jet-skiju kod Čiova. Sada su ga pronašli živog

Potraga za hrvatskim državljaninom koji je u utorak navečer nestao vozeći se jet-skijem kod Čiova sretno je okončana tijekom noći kada je vozač pronađen živ i neozlijeđen, priopćilo je u srijedu Ministarstvo mora, koje je izvijestilo i o pomorskoj nesreći s dvoje ozlijeđenih u uvali Kaprije.

Dojavu da je nestao hrvatski državljanin tijekom plovidbe brzim rekreativnim plovilom (jet-skijem) kod otoka Čiovo Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru (MRCC Rijeka) zaprimila je u utorak u 21,10 sati putem Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Split.

Odmah je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja spasilačkom brodicom iz sastava Ispostave lučke kapetanije Milna, a obaviještena je i Postaja pomorske i aerodromske policije Split, odakle su u potrazi za nestalim angažirane jedna brodica, kao i jedna vatrogasna brodica Javne vatrogasne postrojbe Trogir, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

U potragu su se uključili i građani s dvije brodice.

Koordinirana akcija provodila se sukladno usvojenom Planu traganja, kojim je bilo obuhvaćeno područje od mjesne marine u Segetu Donjem zapadno prema uvali Duga na otočiću Sv.Fumija, dok je istovremeno putem Obalne radio postaje ORP Split-radio odašiljan poziv hitnosti prema sudionicima u plovidbi područjem traganja.

Do 1,10 sati pretraženo je područje otočića Balkun, Pijavica, Gornja Kluda, Sridnja Kluda, vela Kluda i hrid Galera prema Sv. Fumiji, kada je u MRCC Rijeka javljeno o pronalasku nestaloga, u području između otoka Mali i Veli Drvenik.

Vozač je pronađen živ i neozlijeđen, ali pothlađen.

MRCC Rijeka je u isto vrijeme, u 20,55 sati, zaprimila dojavu putem Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Šibenik i o pomorskoj nesreći u uvali Kaprije, nasuprot trajektnog pristaništa, o čemu je odmah obaviještena Lučka kapetanija Šibenik.

Nedugo potom je zaprimljen poziv posade putničkog katamarana 'Mali Princ' s obavijesti da su mještani evakuirali dvoje unesrećenih članova posade brodice, kojom su udarili u obalu, te da su ih prevezli u pristanište.

U 21,22 sati su iz šibenske Kapetanije preuzeli dvoje ozlijeđenih koje su prevezli u Šibenik na daljnje bolničko liječenje.