Nestašni pas upao je u jamu, spasio ga HGSS: 'Preplašio se'

Za novu, lijepu priču sa sretnim završetkom, zaslužni su vrijedni članovi HGSS-ove stanice Šibenik, koji su jučer spasili lovačkog psa Brika.

Kako su objavili na svojim stranicama, dobili su dojavu vlasnika kako je životinja zaglavila u jami u šumi. Naime, prilikom šetnje pas je proklizao u otvor dubok 15 metara. S obzirom na to da je sve bilo obraslo raslinjem, 'šumska zamka' nije se mogla odmah vidjeti.

Foto: HGSS Šibenik

Na intervenciju je izašao speleotim, koji su uz pomoć užeta brzo stigli do psa.

- Pas, iako preplašen, nije bio ozlijeđen. Nakon izvlačenja na sigurno, uslijedili su keksi, maženje i povratak u zagrljaj vlasnika kojem se Brik vratio sretno i zdravo - pišu gorski spašavatelji.