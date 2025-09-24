Obavijesti

AKCIJA KRAJ ŠIBENIKA

Nestašni pas upao je u jamu, spasio ga HGSS: 'Preplašio se'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Nestašni pas upao je u jamu, spasio ga HGSS: 'Preplašio se'
4
Foto: HGSS Šibenik

Pas, iako preplašen, nije bio ozlijeđen. Nakon izvlačenja u Unešiću na sigurno, uslijedili su keksi, maženje i povratak u zagrljaj vlasnika, pišu gorski spašavatelji šibenske stanice

Za novu, lijepu priču sa sretnim završetkom, zaslužni su vrijedni članovi HGSS-ove stanice Šibenik, koji su jučer spasili lovačkog psa Brika.

Kako su objavili na svojim stranicama, dobili su dojavu vlasnika kako je životinja zaglavila u jami u šumi. Naime, prilikom šetnje pas je proklizao u otvor dubok 15 metara. S obzirom na to da je sve bilo obraslo raslinjem, 'šumska zamka' nije se mogla odmah vidjeti.

Foto: HGSS Šibenik

Na intervenciju je izašao speleotim, koji su uz pomoć užeta brzo stigli do psa.
- Pas, iako preplašen, nije bio ozlijeđen. Nakon izvlačenja na sigurno, uslijedili su keksi, maženje i povratak u zagrljaj vlasnika kojem se Brik vratio sretno i zdravo - pišu gorski spašavatelji. 

