Nekoliko dana prije potresa primijetio sam dvije male rupe kraj zgrade. Nakon potresa počele su se širiti i na kraju spojile. Zbog tog su nas iselili iz našeg doma, rekao nam je Nenad Tomašević iz sela Mečenčani, koje se nalazi na pola puta između Petrinje i Hrvatske Kostajnice.

Zatekli smo ga nedaleko od samog otvora koji je dubok najmanje četiri, a dug 10 metara. Policija je područje morala ograditi trakama, no problem je što su se nakon potresa otvorile nove rupe u zemlji. Nekoliko stotina metara dalje otvor je nastao i u dvorištu gospođe Zdenke, i to uz kuću.

- To vam je bila mala rupa, svega desetak centimetara. Za samo 15 minuta narasla je za duplo, a nakon dva sata raširila se na ovu razinu. Bio je neki inženjer s mojim mužem i rekao da zasad nema opasnosti. Ipak, moramo paziti i ako bismo primijetili da ne daj Bože pucaju zidovi, moramo van - ispričala je Zdenka i dodala kako im nije bilo svejedno. Osjećali su kako zemlja pod njima “radi” i da će im propasti garaža. Treću rupu, u smjeru šume, u međuvremenu su mještani zatrpali šutom. Kažu da ih navodno ima još i boje se da ne bi počeli propadati.

Najveća se nalazi blizu potoka pa mještani smatraju da bi uzrok tome mogle biti podzemne vode. Pretpostavljaju da je potres pogoršao stanje, zemlja je propala i voda otekla dalje. Iznad tih šupljina zemlja je jednostavno propala.

- Ne biste vjerovali, ali to stvaranje rupe čulo se kao kad netko cijepa drva. Samo je nešto pucketalo vani. Kad bi stalo, pojavila bi se rupa - ispričao je jedan od mještana. Svi oni, kao i Nenad, nadaju se da će dobiti odgovore na pitanja zašto one nastaju baš kod njih. Uz to, Nenad bi želio znati hoće li moći nazad u dom u kojem inače živi s majkom Nevenkom.

- Bojim se ići tamo. Obišli su me iz općine i samo rekli: ‘Bako, ne smiješ tu biti i gotovo’. Sad su me primili divni ljudi, Božo i Ljubica Grubor - rekla je kratko Nevenka. U obilasku rupa u zemlji u petak je bio i HGSS. U selo su došli u automobilu dubrovačkih tablica te su ih sve nadgledali i snimili dronom.