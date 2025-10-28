Obavijesti

Nešto je trulo na zagrebačkom Dolcu: 'Sve se raspada, puno je vlage. Uvjeti su katastrofalni'

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 4 min
Foto: 24sata

Komad stropa najvjerojatnije je pao zbog vlage, zakupci upozoravaju da se tržnica raspada. Iz Grada najavili obnovu

Stotine Zagrepčana koji su u utorak ujutro došli na Dolac zastali su ispred zaključanih vrata hale u kojoj su mesnice, pekarnice, trgovine s delikatesama, vinarije i štandovi s povrćem. Razlog je urušavanje komada stropa s lijeve strane hale.

DOZNAJEMO Dalibor Matanić je pod istragom zbog bludnih radnji, droge i uznemiravanja
POTVRDIO DORH

Redatelj je pod istragom zbog tri različita kaznena djela, a HAVC zbog njega uvodi etički kodeks ponašanja na setu kojim se uvjetuje dobivanje javnog novca. Javio se na njihov zadnji natječaj i nije dobio sredstva
Zbog prijetnje najjačeg uragana na svijetu evakuirali zlokobni američki zatvor Guantanamo
URAGAN MELISSA

Uragan Melissa, čudovišna oluja najviše, pete kategorije, polako se približava Jamajci, prijeteći katastrofalnim vjetrovima, poplavama i olujnim udarima.
Oluja stoljeća! Najjači uragan nosi sve pred sobom. Premijer Jamajke: Molim na koljenima!
URAGAN MELISSA

Jamajka se priprema za najjaču oluju na svijetu ove godine, uragan Mellisu koja bi kopno trebala pogoditi rano u utorak. S brzinama vjetra do 282 km/h, Melissa je uragan pete kategorije, maksimalne jačine. I još se pojačava

