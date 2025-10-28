Komad stropa najvjerojatnije je pao zbog vlage, zakupci upozoravaju da se tržnica raspada. Iz Grada najavili obnovu
Nešto je trulo na zagrebačkom Dolcu: 'Sve se raspada, puno je vlage. Uvjeti su katastrofalni'
Stotine Zagrepčana koji su u utorak ujutro došli na Dolac zastali su ispred zaključanih vrata hale u kojoj su mesnice, pekarnice, trgovine s delikatesama, vinarije i štandovi s povrćem. Razlog je urušavanje komada stropa s lijeve strane hale.
