Nesvakidašnja akcija u Crikvenici: Grad s lovcima organizira tjeranje divljih svinja

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Grad Crikvenica u suradnji s Lovačkom udrugom „Ričina" organizira akciju udaljavanja divljih svinja sa crikveničkih ulica sukladno programu zaštite divljači na površinama na kojima se ne ustanovljava lovište. U posljednje su vrijeme divlje svinje učestale u svojim pohodima, zapravo tumaranju, crikveničkim i prigradskim ulicama, osobito u noćnim satima. Akcija udaljavanja divljači bit će provedena u subotu, 22. travnja, na području Crikvenice, od hotela Ad Turres do naselja Dramalj, točnije, do Restorana „Sirena", u razdoblju od sedam do devet sati. Za vrijeme akcije mogući su kraći zastoji u prometu na lokalnim prometnicama, kao i kraća ograničavanja kretanja pješaka radi sigurnosnih razloga. Na državnoj cesti D8 osiguranje prometa obavljat će djelatnici Policijske postaje Crikvenica.