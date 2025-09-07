Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA NA TERENU

Nesvakidašnja nesreća na A3: Drveni otpad ispadao iz kamiona, više auta oštećeno!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Nesvakidašnja nesreća na A3: Drveni otpad ispadao iz kamiona, više auta oštećeno!
Na autocesti A3 normalna je gustoća prometa | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Više vozila pretrpjelo je oštećenja nakon što su naletjela na dijelove drvene građe (okore) koji su prethodno ispali iz teretnog vozila

Dana 7. rujna 2025. godine u 21:26 sati policija je zaprimila dojavu o nesvakidašnjoj prometnoj situaciji na autocesti A3. Na 192. kilometru autoceste, na sjevernoj strani kod Lužana, više vozila pretrpjelo je oštećenja nakon što su naletjela na dijelove drvene građe (okorke) koji su prethodno ispali iz teretnog prostora zasad nepoznatog vozila.

U nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija je odmah izašla na teren te je u tijeku očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja, kao i identitet vozila iz kojeg je ispao teret.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'
LIJEČNICE NAPUSTILE HRVATSKU

'U Hrvatskoj su mi jasno dali do znanja: Ili ću s nekim spavati ili trebam vezu da mogu operirati'

Ključni problemi hrvatskog zdravstva su korupcija i klijentelizam, kaže za 24sata dr. Križić koja danas ima privatnu praksu u Frankfurtu.
Rex, zauvijek si naš suborac: 'Stao je na minu, kao čovjeka smo ga nosili u sinjsku bolnicu'
HEROJ DINARE

Rex, zauvijek si naš suborac: 'Stao je na minu, kao čovjeka smo ga nosili u sinjsku bolnicu'

Grija si me na straži, Dinara nan je mati bila, ladna i zimi i liti, ti suborac si moj, vavik..., poručuju danas suborci pokojnom ovčaru
Užas u Opatiji: Muškarca (56) pijan u kući premlatio do smrti
UHITILI 36-GODIŠNJAKA

Užas u Opatiji: Muškarca (56) pijan u kući premlatio do smrti

Tijekom sukoba osumnjičeni mu je zadao više udaraca po tijelu, nakon čega je muškarac preminuo. Policija i hitna pomoć stigli su na mjesto događaja jučer oko 5.45 sati, no liječnici su mogli samo konstatirati smrt.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025