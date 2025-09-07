Nesvakidašnja nesreća na A3: Drveni otpad ispadao iz kamiona, više auta oštećeno!

Dana 7. rujna 2025. godine u 21:26 sati policija je zaprimila dojavu o nesvakidašnjoj prometnoj situaciji na autocesti A3. Na 192. kilometru autoceste, na sjevernoj strani kod Lužana, više vozila pretrpjelo je oštećenja nakon što su naletjela na dijelove drvene građe (okorke) koji su prethodno ispali iz teretnog prostora zasad nepoznatog vozila.

U nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija je odmah izašla na teren te je u tijeku očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja, kao i identitet vozila iz kojeg je ispao teret.