Nesvakidašnje scene u trgovini u Gorici: 'Misteriozni muškarac platio mi je račun, u šoku sam'

Takvi ljudi vraćaju vjeru u dobrotu i pokazuju da još uvijek ima onih koji misle na druge, riječi su umirovljenice Valerije nakon nesvakidašnje geste nepoznatog mladića iz dućana u Velikoj Gorici.

Naime, Valerija je otišla po namirnice, a kada je došla na blagajnu, spomenuti muškarac pomogao joj je spakirati stvari.

- Još sam se s njime našalila te ga pitala je li on tu da bi nam pomogao, zahvalila mu i krenula platiti račun. U tom trenutku blagajnica mi je rekla da je račun već podmiren, platio ga je upravo taj gospodin. Bila sam u šoku - rekla je za Dnevnik.hr Valerija.

Blagajnica joj je otkrila da ona nije jedina kojoj je misteriozni gospodin to napravio.

- Tog je dana platio račune još 4 ili 5 umirovljenika - dodala je Valerija.

Bila je u pozitivnom šoku, a jedino žali što mu se nije mogla zahvaliti.

- Nisam očekivala da će mi se nešto takvo dogoditi. Žao mi je jedino što mu nisam mogla zahvaliti na tako lijepoj gest - poručila je.