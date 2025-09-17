Umirovljenica Valerija ugodno se iznenadila nakon što joj je misteriozni muškarac platio račun u dućanu. Nije bila jedina kojoj je to učinio...
Nesvakidašnje scene u trgovini u Gorici: 'Misteriozni muškarac platio mi je račun, u šoku sam'
Takvi ljudi vraćaju vjeru u dobrotu i pokazuju da još uvijek ima onih koji misle na druge, riječi su umirovljenice Valerije nakon nesvakidašnje geste nepoznatog mladića iz dućana u Velikoj Gorici.
Naime, Valerija je otišla po namirnice, a kada je došla na blagajnu, spomenuti muškarac pomogao joj je spakirati stvari.
- Još sam se s njime našalila te ga pitala je li on tu da bi nam pomogao, zahvalila mu i krenula platiti račun. U tom trenutku blagajnica mi je rekla da je račun već podmiren, platio ga je upravo taj gospodin. Bila sam u šoku - rekla je za Dnevnik.hr Valerija.
Blagajnica joj je otkrila da ona nije jedina kojoj je misteriozni gospodin to napravio.
- Tog je dana platio račune još 4 ili 5 umirovljenika - dodala je Valerija.
Bila je u pozitivnom šoku, a jedino žali što mu se nije mogla zahvaliti.
- Nisam očekivala da će mi se nešto takvo dogoditi. Žao mi je jedino što mu nisam mogla zahvaliti na tako lijepoj gest - poručila je.
