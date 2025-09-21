Netanyahu apelira na Trumpa: Izvršite pritisak na Egipat. Neka smanje gomilanje vojske...

Egipat je priopćio da su njegove snage stacionirane na Sinaju, koji graniči s ratom razorenim Pojasom Gaze i Izraelom, kako bi osigurale njegove granice od "svih opasnosti" dok egipatsko-izraelski odnosi doživljavaju najgore napetosti zadnjih desetljeća. Egipat je bio prva arapska zemlja koja je potpisala mirovni sporazum s Izraelom 1979. godine.

Međutim, Kairo je sve više zabrinut da bi širenje izraelske ofenzive u Gazi moglo izazvati masovni egzodus na egipatski Sinajski poluotok.

Egipatska Državna informativna služba (SIS), službena medijska organizacija, objavila je u subotu navečer da su egipatske snage na Sinaju stacionirane kako bi osigurale egipatske granice od "svih opasnosti, uključujući terorističke operacije i krijumčarenje, u sklopu prethodne koordinacije sa strankama mirovnog sporazuma".

Organizacija je u izjavi dodala da Egipat želi održati mirovni sporazum s Izraelom u kojemu je posredovao SAD. Priopćenje SIS-a objavljeno je nakon medijskih izvješća o navodnom vojnom gomilanju na Sinaju.

Američka novinska internetska stranica Axios izvijestila je u subotu da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu zatražio od administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da izvrši pritisak na Egipat da smanji navodno gomilanje vojske.

Axios je citirao izraelske dužnosnike koji su rekli da Egipćani grade vojnu infrastrukturu - od koje bi se dio mogao koristiti za napade - u područjima gdje je prema sporazumu dopušteno samo lako naoružanje.

Odnosi između Egipta i Izraela pogoršali su se od izbijanja rata u Gazi u listopadu 2023.

Ranije ovog tjedna, egipatski predsjednik Abdel-Fatah al-Sisi opisao je Izrael kao "neprijatelja" prvi put otkako su dvije zemlje potpisale mirovni sporazum.

Egipat je više puta upozorio da je prisilno raseljavanje ljudi iz Gaze na njegov teritorij "crvena linija" i prijetnja njegovoj nacionalnoj sigurnosti.