Obavijesti

News

Komentari 0
NAPETOSTI IZMEĐU IZRAELA I EGIPTA

Netanyahu apelira na Trumpa: Izvršite pritisak na Egipat. Neka smanje gomilanje vojske...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Netanyahu apelira na Trumpa: Izvršite pritisak na Egipat. Neka smanje gomilanje vojske...
Foto: KEVIN MOHATT/REUTERS

Ranije ovog tjedna, egipatski predsjednik Abdel-Fatah al-Sisi opisao je Izrael kao "neprijatelja" prvi put otkako su dvije zemlje potpisale mirovni sporazum.

Egipat je priopćio da su njegove snage stacionirane na Sinaju, koji graniči s ratom razorenim Pojasom Gaze i Izraelom, kako bi osigurale njegove granice od "svih opasnosti" dok egipatsko-izraelski odnosi doživljavaju najgore napetosti zadnjih desetljeća.  Egipat je bio prva arapska zemlja koja je potpisala mirovni sporazum s Izraelom 1979. godine.

Međutim, Kairo je sve više zabrinut da bi širenje izraelske ofenzive u Gazi moglo izazvati masovni egzodus na egipatski Sinajski poluotok.

Egipatska Državna informativna služba (SIS), službena medijska organizacija, objavila je u subotu navečer da su egipatske snage na Sinaju stacionirane kako bi osigurale egipatske granice od "svih opasnosti, uključujući terorističke operacije i krijumčarenje, u sklopu prethodne koordinacije sa strankama mirovnog sporazuma".

SAMO SE ČEKA POTVRDA... Britanija će priznati Palestinu!
Britanija će priznati Palestinu!

Organizacija je u izjavi dodala da Egipat želi održati mirovni sporazum s Izraelom u kojemu je posredovao SAD. Priopćenje SIS-a objavljeno je nakon medijskih izvješća o navodnom vojnom gomilanju na Sinaju.

Američka novinska internetska stranica Axios izvijestila je u subotu da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu zatražio od administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da izvrši pritisak na Egipat da smanji navodno gomilanje vojske.

Axios je citirao izraelske dužnosnike koji su rekli da Egipćani grade vojnu infrastrukturu - od koje bi se dio mogao koristiti za napade - u područjima gdje je prema sporazumu dopušteno samo lako naoružanje.

NAKON PODRŠKE SAD-A Izrael je zaprijetio: Napast ćemo grad Gazu 'neviđenom silom', stanovništvo neka se evakuira
Izrael je zaprijetio: Napast ćemo grad Gazu 'neviđenom silom', stanovništvo neka se evakuira

Odnosi između Egipta i Izraela pogoršali su se od izbijanja rata u Gazi u listopadu 2023.

Ranije ovog tjedna, egipatski predsjednik Abdel-Fatah al-Sisi opisao je Izrael kao "neprijatelja" prvi put otkako su dvije zemlje potpisale mirovni sporazum.

IZRAELCI IM NAREDILI FOTO UŽASA Tisuće bježe iz Gaze
FOTO UŽASA Tisuće bježe iz Gaze

Egipat je više puta upozorio da je prisilno raseljavanje ljudi iz Gaze na njegov teritorij "crvena linija" i prijetnja njegovoj nacionalnoj sigurnosti.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'
HRABRI OTAC IZ KRIŽEVACA

Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'

Matija Mrnjavčić iz Velikog Ravena izgubio je suprugu u naletu pijanog vozača na Viru • Sin mu je ostao invalid • Sve je nestalo preko noći, kaže
Nezapamćeni udar afričke kuge! Odmah će ubiti 11.600 svinja. Ministar: 'Ovo je prekretnica!'
KATASTROFA NA ISTOKU

Nezapamćeni udar afričke kuge! Odmah će ubiti 11.600 svinja. Ministar: 'Ovo je prekretnica!'

Afrička svinjska kuga je potvrđena na farmi Belja i velikoj farmi u Nemetinu, potvrdio je ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka stožera. To je prvi puta da je bolest ušla na velike svinjogojske farme...
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025