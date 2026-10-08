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Netanyahu: Čestitam svom velikom prijatelju Dodiku

Piše Filip Sulimanec,
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Netanyahu: Čestitam svom velikom prijatelju Dodiku
Foto: Amir Cohen
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Banja Luka i Izrael posljednjih godina sustavno grade političke, gospodarske i sigurnosne veze

Benjamin Netanyahu čestitao je Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović, Savi Miniću i SNSD-u na pobjedi na izborima u Republici Srpskoj.

 - Želim čestitati svojim velikim prijateljima predsjedniku Miloradu Dodiku, predsjednici Željki Cvijanović, predsjedniku Miniću i SNSD-u na odlučujućoj pobjedi na izborima u Republici Srpskoj ovog tjedna. Radujem se godinama bliske suradnje i daljnjem produbljivanju suradnje naših naroda u području tehnologije, energetike, sigurnosti i šire - čestitao je izraelski premijer.

Banja Luka i Izrael posljednjih godina sustavno grade političke, gospodarske i sigurnosne veze. Dodik je posljednjih mjeseci više puta boravio u Izraelu, sastajao se s Netanyahuom i predsjednikom Isaacom Herzogom te javno govorio o Izraelu kao partneru Republike Srpske. U rujnu je najavljivano i institucionaliziranje suradnje u tehnologiji, gospodarstvu, poljoprivredi i sigurnosti.

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