Netanyahu i malteški MVP: Donald Trump zaslužuje Nobelovu nagradu za mir!

"Dajte Nobelovu nagradu za mir Donaldu Trumpu, on je zaslužuje", napisao je Netanyahu u četvrtak na X-u, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik objavio prekid vatre između Izraela i Hamasa, puštanje talaca zatočenih u Gazi u zamjenu za puštanje Palestinaca iz izraelskih zatvora.

Danas je ministar vanjskih poslova Malte, države članice Europske unije, potvrdio da je nominirao američkog predsjednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir.

Ian Borg je u objavi na Facebooku podsjetio na Trumpov uspjeh u pregovorima o miru između Armenije i Azerbajdžana te njegove napore za okončanje ratova na Bliskom istoku i u Ukrajini.

Čelnici Azerbajdžana i Armenije potpisali su u kolovozu u Bijeloj kući sporazum s ciljem okončanja desetljeća sukoba između dvije zemlje, korak koji je Trump opisao kao "povijesni".

U četvrtak su Izrael i palestinska militantna skupina Hamas potpisali sporazum o prekidu vatre i oslobađanju izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike, u prvoj fazi Trumpove inicijative za okončanje rata u Gazi.

Borg je objavio svoju sliku na sastanku s Trumpom, koji već dugo otvoreno žudi za prestižnom Nobelovom nagradom za mir.

"Predao sam američkom predsjedniku pismo koje sam napisao u svoje ime, u kojem sam ga obavijestio da sam ga, kao i mnogi drugi, nominirao za Nobelovu nagradu za mir", rekao je Borg.

"Također sam ga pozvao da nastavi raditi na Bliskom istoku i Ukrajini", napisao je Borg, dodajući da je "danas zadovoljan što vidi povećanu predanost koja nas približava miru".

Dobitnik Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu bit će objavljen u petak.