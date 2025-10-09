Trump se vratio na Tik Tok. Hvali sam sebe: 'Ja sam spasio Tik Tok. Puno mi dugujete...'

Američki predsjednik Donald Trump vratio se na popularnu platformu TikTok nakon gotovo godinu dana pauze snimkom iz Ovalnog ureda Bijele kuće. U kratkoj poruci upućenoj milijunima, većinom mladih korisnika, Trump je preuzeo zasluge za spašavanje aplikacije od zabrane u Sjedinjenim Američkim Državama, ističući kako mu zbog toga "puno duguju". Na ovoj društvenoj mreži prati ga više od 15 milijuna ljudi...

"Svim mladim ljudima s TikToka: ja sam spasio TikTok, tako da mi puno dugujete", kazao je Trump sjedeći za predsjedničkim stolom.

Svoju poruku zaključio je optimističnim tonom: "Sada me gledate u Ovalnom uredu, a jednog dana netko od vas će sjediti za ovim stolom i također raditi sjajan posao.", poručio je Trump.

Nakon njegove objave, koja je u kratkom roku prikupila stotine tisuća lajkova, pridružio se i potpredsjednik JD Vance. On je također ponovno aktivirao svoj profil, našalivši se kako se "malo ulijenio" i bio fokusiran na posao potpredsjednika, ali da se to sada mijenja.

@jd Glad to be back on TikTok thanks to President Trump! Follow along here for more updates from the White House, and maybe even some sombrero memes ♬ original sound - J.D. Vance

Najavio je redovite objave iz Bijele kuće, ali i "možda pokoji sombrero meme", referirajući se na kontroverzne AI videozapise koje je ranije dijelio predsjednik.

Trumpov povratak na TikTok uslijedio je nakon razdoblja neizvjesnosti oko sudbine aplikacije u SAD-u. Njegova administracija potpisala je 25. rujna 2025. izvršnu uredbu kojom se odobrava izdvajanje američkog dijela poslovanja TikToka u novi entitet pod većinskom američkom kontrolom, s rokom od 120 dana za finalizaciju dogovora. Ovaj potez odgovor je na zakon iz 2024., donesen tijekom Bidenove administracije, koji je od kineske matične tvrtke ByteDance zahtijevao prodaju američkih operacija zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. Vrijednost novog pothvata procjenjuje se na oko 14 milijardi dolara (približno 13 milijardi eura), iako analitičari sugeriraju da bi mogla biti značajno viša. U konzorciju ulagača nalaze se Oracle, Silver Lake, MGX, Andreessen Horowitz i drugi, dok ByteDance zadržava manjinski udio od približno 19.9%. Oracle će nadzirati TikTokov algoritam i podatke američkih korisnika kako bi se osigurala zaštita od potencijalnih zlonamjernih utjecaja i pristupa kineskih vlasti.Ironično,

Trump je tijekom svog prvog mandata bio glasni protivnik TikToka. U kolovozu 2020. izdao je izvršnu uredbu kojom je pokušao zabraniti aplikaciju, tvrdeći da ona "prikuplja goleme količine informacija o Amerikancima" i omogućuje Komunističkoj partiji Kine pristup osobnim podacima, što predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Tu uredbu kasnije je blokirao savezni sud.

Reakcije korisnika na njegovu novu objavu bile su podijeljene. Dok su ga mnogi pristaše hvalili komentarima poput "hvala, predsjedniče" i "najbolji predsjednik ikad", drugi su ga podsjetili na njegove ranije pokušaje zabrane.

"On je razlog zašto je aplikacija uopće bila pred zabranom. Stvara probleme, a zatim preuzima zasluge za njihovo rješavanje", napisao je jedan korisnik.

Mnogi su iskoristili priliku i da ga pozovu na objavu dugo obećavanih "Epsteinovih dosjea".