Netanyahu: Izraelska vojska ulazi sve dublje u Libanon

Premijer Benjamin Netanyahu objavio je u utorak da Izrael „intenzivira operacije” u Libanonu zauzimanjem strateških položaja i jačanjem sigurnosne tampon zone, dok su IDF-ove snage napredovale linijama koje su držale, nastojeći se suprotstaviti nedavnom valu napada dronovima od strane Hezbollaha, piše Times of Israel.

Objava, koju je premijer iznio tijekom sjednice užeg sastava kabineta za sigurnost u utorak navečer, uslijedila je nakon što su Izraelske obrambene snage (IDF) potvrdile da su proteklih dana proširile kopnene operacije izvan zacrtane sigurnosne zone u dijelovima južnog Libanona, u pokušaju da potisnu operativce Hezbollaha dalje na sjever i smanje prijetnju napada dronovima kamikazama na zajednice na sjeveru Izraela.

To je uslijedilo i nakon što je Izraelsko ratno zrakoplovstvo pojačalo svoje udare na Hezbollah, izvedavši preko 100 napada u dolini Beqaa u istočnom Libanonu te diljem juga zemlje tijekom noći i cijelog utorka.

„Intenziviramo naše operacije u Libanonu. IDF djeluje sa značajnim snagama na terenu i preuzima kontrolu nad strateški dominantnim položajima. Jačamo sigurnosnu tampon zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru Izraela”, rekao je Netanyahu u videozapisu koji je objavio njegov ured.

„Istovremeno provodimo velike nacionalne napore kako bismo unaprijedili kreativna i inovativna rješenja protiv dronova kamikaza”, dodao je, nakon sastanka s ministrom obrane Israelom Katzom i načelnikom Glavnog stožera IDF-a, general-pukovnikom Eyalom Zamirom, u vojnom sjedištu Kirya u Tel Avivu.

Dan ranije, Netanyahu je naredio IDF-u da „intenzivira udare” protiv skupine koju podupire Iran, usred neprekidnih napada Hezbollaha unatoč primirju postignutom uz posredovanje SAD-a koje je službeno još uvijek na snazi.

Kanal 12 izvijestio je da je Zamir snažno inzistirao na tome da mu se dopusti pokretanje borbe protiv Hezbollaha. Tijekom protekla dva dana, Katz je gurao tu poruku prema Netanyahuu, koji je na kraju dao zeleno svjetlo.