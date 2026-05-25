NEMA MIRA

Netanyahu: Izrael će pojačati napade na Hezbolah u Libanonu

Piše HINA,
Dok su se SAD i Iran, čini se, približili potencijalnom dogovoru, Netanyahu je rekao da se s Trumpom složio da će Izrael zadržati pravo suočiti se s prijetnjama na svim frontama, uključujući Libanon

Izrael će pojačati napade na Hezbolah u Libanonu, rekao je u ponedjeljak premijer Benjamin Netanyahu, dok je američki dužnosnik rekao da militantna skupina ignorira upozorenja da prestane pucati na Izrael u sukobu koji bi mogao ugroziti pregovore SAD-a i Irana.

Izrael i Hezbolah nastavili su razmjenjivati vatru unatoč primirju postignutom 16. travnja, čiji je cilj bilo zaustaviti širenje američko-izraelskog rata protiv Irana. Teheran zahtijeva prekid izraelskih napada u Libanonu kao uvjet u pregovorima sa Sjedinjenim Državama.

"U ratu smo s Hezbolahom i pojačat ćemo naše napade", najavio je Netanyahu u ponedjeljak navečer u objavi na Telegramu.

Rekao je da izraelska vojska "ne skida nogu s gasa". "Naprotiv, rekao sam da još više pritisnemo gas", dodao je.

Nije bilo neposrednih komentara militantne skupine ili libanonskih dužnosnika.

Izraelska vojska ostala je raspoređena u širokom području južnog Libanona od primirja 16. travnja. Njihove zračne snage napadaju ono što opisuju kao položaje Hezbolaha, dok kopnene snage uništavaju gradove koje, kako tvrde, skupina drži pod kontrolom.

