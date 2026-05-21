Netanyahu je bio izvan sebe od bijesa. Cure detalji žestokog razgovora s Trumpom

Premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump vodili su u utorak težak razgovor o pregovorima o prekidu vatre, izvijestio je Axios.

Trump je navodno nazvao Netanyahua u utorak kako bi ga obavijestio da posrednici rade na „pismu namjere” s ciljem okončanja rata i pokretanja višemjesečnog razdoblja pregovora, što bi uključivalo i pitanja poput iranskog nuklearnog programa te otvaranja Hormuškog tjesnaca.

Dva izraelska izvora navela su da se dvojica čelnika jasno ne slažu oko toga kako dalje postupati s Iranom. Jedan američki izvor upućen u detalje poziva izjavio je za Axios da je „Bibi nakon poziva bio izvan sebe od bijesa”.

Vrijedi napomenuti da je Netanyahu, prema izvješćima, bio zabrinut i tijekom prethodnih faza pregovora. „Bibi je uvijek zabrinut”, rekao je jedan izvor za Axios.

Izvješće Axiosa stiglo je u trenutku kada su SAD poslale novi prijedlog Iranu preko pakistanskih posrednika. Izvori bliski iranskom pregovaračkom timu rekli su za iransku poluslužbenu novinsku agenciju Tasnim da teheranski posrednici pregledavaju dokument, ali da još ništa nije finalizirano. Također u srijedu, Trump je novinarima rekao da su Iran i SAD „točno na granici” između ponovnog pokretanja rata i postizanja dogovora.

„Ako ne dobijemo pravi odgovor, to bi se moglo dogoditi vrlo brzo. Nismo dobili pravi odgovor. To će morati biti 100% dobri odgovori”, rekao je Trump, dodajući da će dati „nekoliko dana” za razgovore.

O svemu se oglasio i Donald Trump u sebi karakterističnom tonu te poručio da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu učiniti sve što on od njega zatraži.