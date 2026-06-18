Netanyahu nakon sporazuma SAD-a i Irana: Moramo sačuvati ključni odnos s Amerikom!

"Borba nije gotova i čekaju nas drugi izazovi. Oni iziskuju razboritost, odlučnu obranu izraelskih sigurnosnih interesa i istovremeno očuvanje našeg ključnog odnosa s našim američkim prijateljima, što je partnerstvo koje duboko cijenimo", rekao je Netanyahu, prema priopćenju njegova ureda. Također je ponovio ranije tvrdnje izraelske vojske da će njezine snage ostati na jugu Libanona te tamo održavati "sigurnosno područje" kako bi se obnovili "sigurnost i prosperitet zajednica na sjeveru Izraela ... koliko god to bude nužno iz sigurnosnih razloga".

No, nije izravno komentirao američko-iranski sporazum koji su neki članovi njegove koalicije odbacili čak i prije potpisivanja i objave njegova sadržaja u srijedu.

Američki potpredsjednik JD Vance pak je u četvrtak snažno kritizirao tvrdnje o Donaldu Trumpu unutar izraelske vlade, pozivajući ih da "otvore oči" i podsjećajući ih na ovisnost njihove zemlje o vojnoj potpori Washingtona.

"Dvije trećine obrambenog oružja koje je protekla tri mjeseca štitilo vašu zemlju su izradile američke ruke, a platili američki porezni obveznici", poručio je na tiskovnoj konferenciji u Washingtonu.

Sporazum, koji uključuje "trenutačan i trajan prestanak svih vojnih operacija na svim bojištima, uključujući u Libanonu", oštro je kritiziran u Izraelu, pri čemu analitičari tvrde da Iranu daje ustupke, a da ne rješava temeljnu zabrinutost zemlje.

Premda se bavi iranskim zalihama visoko obogaćena uranija, tekst sporazuma ne spominje program balističkih projektila iako je njegovo uništenje bio jedan od ključnih izraelskih ciljeva tijekom rata.

Nekoliko sati prije objave sporazuma, Trump je oštro kritizirao Netanyahua zbog izraelskih napada na južno predgrađe libanonskog glavnog grada Bejruta koji su ugrozili pregovore.

"On je veoma težak čovjek", kazao je Trump. "Trebao bi nam biti zahvalan što ovo radimo. Jer kad bi Iran imao nuklearno oružje, Izrael ne bi izdržao ni dva sata".

Međutim, američki predsjednik se netom prije potpisivanja sporazuma u srijedu pohvalio "ogromnim partnerstvom" s Netanyahuom, opisavši njihov spor glede Libanona kao "manji nesporazum".