ODLUKA IZRAELSKOG PREMIJERA

Netanyahu naredio da prijelaz Rafah, ključan za pomoć Gazi, ostane zatvoren do daljnjega

Foto: Ebrahim Hajjaj

U priopćenju izraelskog premijera stoji kako će se otvaranje prijelaza razmotriti ovisno o tome kako Hamas ispunjava svoj dio obaveza u vezi s povratkom tijela poginulih talaca

Ured izraelskog premijera objavio je kako je Benjamin Netanyahu naredio da granični prijelaz Rafah, koji se nalazi između Gaze i Egipta, ostane zatvoren do daljnjega, piše Index.hr.

- Otvaranje prijelaza razmotrit će se ovisno o tome kako Hamas ispunjava svoj dio obaveza u vezi s povratkom tijela poginulih talaca i provedbom dogovorenog okvira - stoji u priopćenju izraelskog premijera.

Ova odluka došla je neposredno nakon što je palestinsko veleposlanstvo u Egiptu objavilo kako bi se prijelaz za Palestince koji žele ući u Gazu trebao ponovno otvoriti u ponedjeljak, no nakon izraelske odluke nije jasno hoće li se to stvarno dogoditi.

Rafah je jedini prijelaz u Pojas Gaze koji nije pod potpunom izraelskom kontrolom te zbog toga ima presudnu ulogu u kretanju ljudi i opskrbom humanitarnom pomoći. Izrael je prijelaz zatvorio u utorak i od tada ga odbija ponovno otvoriti, a Egipat kontrolira svoju stranu prijelaza sukladno sporazumu s Izraelom i Europskom unijom iz 2005. godine, u periodu kada je palestinskom stranom dugo upravljao Hamas.

U svibnju 2024. godine izraelska je vojska pokrenula veliku ofenzivu na Rafah te preuzela nadzor nad prijelazom. Međunarodni sud pravde tada je Izraelu naložio da tu istu ofenzivu zaustavi zbog pogoršanja humanitarne situacije u tom području. Egipat pak od tada odbija suradnju s Izraelom oko upravljanja pristupom pa se humanitarna pomoć u Gazu dostavlja samo povremeno, putem ograničenih kanala odobrenih od strane izraelskih vlasti.

Prijelaz Rafah i prije je radio neredovito, a njegovo ponovno otvaranje često je bilo najavljeno, a onda iznenada otkazano. Za stanovnike Gaze to označava nemogućnost planiranja putovanja ili izlaska iz teritorija.

U međuvremenu, oružano krilo Hamasa, brigade Al-Qassam, objavilo je kako će večeras u 22 sata po lokalnom vremenu Izraelu predati tijela još dvojice talaca. Broj vraćenih posmrtnih ostataka time bi porastao na 12, dok ih je prema izraelskim podatcima ukupno 28.

Izrael navodi kako je Hamas do sada predao 13 tijela, ali kako jedno od njih ne pripada niti jednom od nestalih talaca. Hamas tvrdi da za pronalazak preostalih tijela treba specijalnu opremu, no izraelski dužnosnici sumnjaju kako je riječ o namjernom odgađanju predaje. Sva tijela talaca trebala su biti vraćena još prošlog ponedjeljka.

