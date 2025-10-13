U ime svih ljudi Izraela, dobrodošli doma! Čekali smo vas, grlimo vas, napisali su Netanyahu i supruga Izraelcima koji su prošli kroz pakao Hamasa u zadnje dvije godine. Predsjednik SAD-a Donald Trump sletio je u Izrael gdje će provesti nekoliko sati
Pogledajte što je u paketu koji je Netanyahu složio za taoce
Premijer Benjamin Netanyahu i njegova supruga uključili su osobnu poruku za taoce koji se vraćaju iz Hamasovog zatočeništva, uz paket dobrodošlice pripremljen od strane Ureda premijera, koji uključuje odjeću, osobne potrepštine, prijenosno računalo, mobitel i tablet.
Ručno napisana poruka glasi:
- U ime svih ljudi Izraela, dobrodošli doma! Čekali smo vas, grlimo vas - napisali su Netanyahu i supruga Izraelcima koji su prošli kroz pakao Hamasa u zadnje dvije godine. Predsjednik SAD-a Donald Trump sletio je u Izrael gdje će provesti nekoliko sati, susresti se s obiteljima talaca i obratiti se u Knesetu, izraelskom parlamentu.
Do sada je na slobodu pušteno sedam talaca: Gali Berman, Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor i Guy Gilboa-Dalal su prešli granicu i službeno su se vratili kući.
