POVRATAK KUĆI

Pogledajte što je u paketu koji je Netanyahu složio za taoce

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ured izraelskog premijera

U ime svih ljudi Izraela, dobrodošli doma! Čekali smo vas, grlimo vas, napisali su Netanyahu i supruga Izraelcima koji su prošli kroz pakao Hamasa u zadnje dvije godine. Predsjednik SAD-a Donald Trump sletio je u Izrael gdje će provesti nekoliko sati

Premijer Benjamin Netanyahu i njegova supruga uključili su osobnu poruku za taoce koji se vraćaju iz Hamasovog zatočeništva, uz paket dobrodošlice pripremljen od strane Ureda premijera, koji uključuje odjeću, osobne potrepštine, prijenosno računalo, mobitel i tablet.

Ručno napisana poruka glasi:

FOTO Hamas pušta zarobljene Izraelce, a Izrael Palestince

 - U ime svih ljudi Izraela, dobrodošli doma! Čekali smo vas, grlimo vas - napisali su Netanyahu i supruga Izraelcima koji su prošli kroz pakao Hamasa u zadnje dvije godine. Predsjednik SAD-a Donald Trump sletio je u Izrael gdje će provesti nekoliko sati, susresti se s obiteljima talaca i obratiti se u Knesetu, izraelskom parlamentu.

Do sada je na slobodu pušteno sedam talaca: Gali Berman, Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor i Guy Gilboa-Dalal su prešli granicu i službeno su se vratili kući. 

Prvih sedam talaca vratilo se u Izrael, čeka se puštanje njih 13. Donald Trump sletio u Tel Aviv 07:05
Prvih sedam talaca vratilo se u Izrael, čeka se puštanje njih 13. Donald Trump sletio u Tel Aviv | Video: 24sata/Reuters

