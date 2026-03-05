Obavijesti

News

Komentari 1
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Netanyahu, Putin i Trump sad guraju svijet u nuklearni kaos...

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Netanyahu, Putin i Trump sad guraju svijet u nuklearni kaos...
Foto: Kim Hong-Ji

I tako, paradoksalno, navodna američka borba protiv širenja nuklearnog naoružanja dovodi - s ruskom agresijom na Ukrajinu - do zaključka da je upravo nuklearni arsenal jedina uvjerljiva zaštita nacionalne sigurnosti i suvereniteta

Admiral

”Zašto napadate Iran?” ”Zato što izrađuje atomsku bombu.” “A zašto onda ne napadnete Rusiju?” “Zato što ima atomsku bombu.” Ova šala koja ovih dana kruži internetom sadrži u sebi gorku istinu o motivima i principima za kojima se povode SAD i Izrael u svojim vojnim akcijama. Donald Trump i Benjamin Netanyahu tvrde da napadaju Iran kako bi onemogućili njegov režim da izradi nuklearni arsenal i dalekometne projektile.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim
IZ MINUTE U MINUTU

Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026