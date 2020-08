Netko je preko ograde splitskog zatvora bacio mobitel umotan u spužvu - još se ne zna kome

U splitskom zatvoru Bilice pravosudni policajac spriječio je dostavu malog crvenog mobitela s punjačem koji je netko ubacio na vanjsko šetalište puno istražnih zatvorenika

<p>Netko, za sada nepoznat, došao je do splitskog zatvora Bilice i preko zaštitne ograde ubacio spužvu na vanjsko šetalište.</p><p>Bilo je to u subotu usred dana, između 13 i 15 sati, kad je šetalište bilo puno istražnih zatvorenika. </p><p>Pravosudni policajac podignuo je spužvu i uočio da je ona služila tome da se pravi paket ne bi oštetio prilikom dostave. Naime, u spužvi su bili mala crvena Nokia i punjač za mobitel. </p><p>Kome je pošiljka bila namijenjena i tko je ubacio paket, za sada još nisu utvrdili. </p><p>Da zatvorenici i pritvorenici imaju pristup mobitelima, nije tajna. Lani smo izvijestili kako su u zagrebačkom zatvoru Remetinec u prosincu od zatvorenika zaplijenili tri mobitela. Tad se internetom proširila videosnimka na kojoj zatvorenik koji snima doziva Ivana Bašića, uhićenog nekoliko dana prije toga zbog utaje poreza pri uvozu luksuznih automobila. </p><p>Nakon toga pravosudni policajci pretražili su ćelije i kod dvojice zatvorenika pronašli tri mobitela, dva iPhonea i mikromobitel. Zatvorenici su ih sakrili u spužvu, a punili su ih, neslužbeno doznajemo, preko televizora. Zbog toga su zatvorenici nakon pronalaska mobitela ostali bez televizijskog prijamnika.</p><p>Osim Bašića, pritvorenici su se fotografirali i snimali međusobno. Snimili su i što jedu, u kakvim uvjetima borave u zatvoru, kako im izgledaju sanitarni čvorovi itd. Kako su nam rekli, učinili su to kako bi pokazali da su uvjeti u zatvoru loši, da su sobe pretrpane, a snimali su se kako bi, tvrde, upozorili na korumpiranost zatvorskog sustava, kao i na činjenicu da u zatvoru ima svega. </p><p>U studenom 2019. dva su mobitela pronađena i kod Tomislava Sablje, koji ih je imao skrivene u zapakiranoj kutiji keksa. Sablju su uhitili u srpnju 2019., a optužen je da je s Tomislavom Sučićem ustrojio zločinačko udruženje koje je u manje od tri godine na krijumčarenju droge zaradilo 84 milijuna kuna. </p><p>Mobiteli su se donedavno u zatvorima mogli nabavljati po 10.000 kuna, no cijena im je pala na 500 eura, što predstavlja sve veći problem za Upravu za zatvorski sustav.</p><p>- Nedopuštene stvari najčešće pokušavaju unijeti ljudi koji zatvorenicima dolaze u posjete, stižu i u pošiljkama koje zatvorenici dobivaju od članova obitelji, a unose ih i zatvorenici prilikom povratka u kazneno tijelo - kažu u Ministarstvu pravosuđa. Zatvorenici kod kojih pronađu nedopušteni mobitel baš i ne strepe od strogih kazni. Naime, kažnjavaju ih stegovno.</p>