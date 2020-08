Prijatelj cajke koja je pljačkala bankomate: 'Dobro se osjeća i pozitivna je, ona je jaka žena'

<p>Srpska pjevačica <strong>Romana Panić</strong> (45) je krajem lipnja završila u zatvoru u australskom gradu Brisbaneu jer je opljačkala bankomate s dečkom <strong>Filipom Mrkajićem</strong> (40), agentom za prodaju nekretnina. </p><p>Cajka je dobila tri mjeseca zatvora, ali imala je pravo na slobodu nakon odslužene dvije trećine kazne. S obzirom na dobro vladanje, pustili su je iz zatvora 1. kolovoza.</p><p>S njom se prije nekoliko dana čuo njezin prijatelj i nekadašnji PR, <strong>Siniša Medić</strong>.</p><p>- Za prijatelje treba biti tu i u dobru i u zlu. Ona je moj prijatelj i to će ostati ma što god se desilo. Ona uskoro stiže za Beograd. Čeka let, dobro se osjeća i pozitivna je, ona je jaka žena. Uslijedit će odmor od svega, a onda će se obratiti svim medijima i razjasniti što se zaista dogodilo, tj. što je, istina, a što laž - rekao je za <a href="https://www.alo.rs/vip/estrada/prijatelj-romane-panic-otkrio-kada-se-pevacica-vraca-u-beograd/331650/vest">Alo</a>.</p><p>Podsjetimo, policija u Australiji je Romani i Filipu ušla u trag preko sigurnosnih kamera na bankama, dok su postavljali nelegalne uređaje na bankomate. Nakon nekoliko dana praćenja, policija je pretresla stan u kojem je par živio i pronašla ukradeni novac.</p><p>Filip je priznao krivicu za 18 točaka optužnice, a Romana za 16. On je osuđen na godinu i pol dana zatvora.</p>