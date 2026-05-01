Netko je u Hrvatskoj osvojio veliki iznos na Eurojackpotu!

U 35. kolu Eurojackpota, održanom 1. svibnja 2026. godine, izvučeni su brojevi: 10, 11, 13, 16, 27 te dodatni brojevi 5 i 7.

Glavni dobitak (5+2) ovog kola nije osvojen, pa očekivani jackpot za 36. kolo iznosi čak 64.000.000 eura.

Ali netko u Hrvatskoj ima dosta razloga za slavlje! U online uplati pogodio je glavnih pet brojeva i osvojio čak 164.705 eura!

To nije najveći dobitak u Europi, troje igrača imalo je 5+1 i osvojili su 681.000 eura!

Iduće kolo na rasporedu je u utorak 5. svibnja.