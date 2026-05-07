Netko je ukrao poznati Fiat s Malešnice: 'Kupio sam ga ženi prije 32 godine, plače mi se...'

'Ukrali su mi mog Zmajčeka na uglu Koturaške ulice jučer. Slatkiš kojeg sam supruzi poklonio prije 32 godine - pravi mali obiteljski auto. Cijeli grad ga poznaje. Pa da su mi ukrali neki veliki auto, ne bi žalio, takvog mogu bilo gdje kupiti, ali ovog 'fićeka' ne mogu. Sudjelovao je i u spotovima, djeci je bio pojam, a neka su ga dolazila gledati i maziti. Moja kći je radila i film o njemu. Srcu je prirastao, plače mi se dok pričam. Koliko smo puta samo njime s Malešnice otišli do grada' - kaže nam emotivni Željko Vrhovski (71), vlasnik upečatljivog auta marke Fiat 500 roza boje, kojeg je nepoznati počinitelj ukrao u srijedu između 12 i 20 sati u Zagrebu.

- Ako ga vidite, nazovite 098266387 ili policiju 192 - moli Željko.

Željko dodaje da je imao preko 50 poziva građana koji kažu da su negdje vidjeli auto i svima od srca zahvaljuje. Policija traga za autom, ali i za počiniteljem.

- U srijedu, 6. svibnja između 11.30 i 20 sati na Trnju, u Unskoj ulici, nepoznati je počinitelj otuđio osobni automobil marke Fiat zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 71-godišnjaka. Visina materijalne štete nije utvrđena - piše zagrebačka policija u priopćenju.