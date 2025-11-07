Obavijesti

Netko osvojio Eurojackpot! Evo gdje ide 54 milijuna eura

U izvlačenju 89. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 13, 19, 22, 35, 40 te dodatni brojevi 2 i 8, a dobitnu kombinaciju na listiću je imao Nijemac

U večerašnjem izvlačenju 89. kola Eurojackpota izvučeni su brojevi 13, 19, 22, 35, 40 te dodatni brojevi 2 i 8.

Sretnik iz Njemačke pogodio je svih 5+2 brojeva i osvojio nevjerojatnih 54.286.720,10 eura, priopćila je Hrvatska Lutrija.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 11. studenoga 2025., a glavni dobitak ponovno kreće od 10 milijuna eura.

