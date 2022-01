Mobilni signal nestalog Splićanina Mateja Periša, kako je utvrdila istraga, posljednji put je lociran kod Velikog ratnog ostrva 31. prosinca oko 2:40. Od tad, sve do danas, konstantno mu se izmjenjuje broj pratitelja na Instagramu.

Naime, doznalo se kako mu je Viber račun bio aktivan u petak u 21.53 sati, no rečeno je da je policija bila prijavljena na njegov račun kako bi provjerili komunikaciju iz prijašnjih dana do nestanka.

Uz to, na Instagram stranici Nestali Matej Periš, posvećenoj Splićaninu za kome skoro mjesec dana tragaju policija i građani, pojavila se nova objava. Naime, oni su na YouTube kanalu objavili snimak na kome se vidi kako je netko s Instagram profila Mateja Periša pregledao objavu u kojoj su ga označili. Prema objašnjenjima stručnjaka, to je bila policija koja pregledava sve Matejeve račune na društvenim mrežama ne bi li došli do nekog traga ili dokaza.

Isto tako, promijenio mu se broj pratitelja koje Matej prati na Instagramu. Objašnjenje za to je vrlo jednostavno. Njegovi prijatelji su deaktivirali svoje profile, a neki od njih su ih nanovo aktivirali pa se tako broj pratitelja, i one koje Matej prati promijenilo.

U međuvremenu se javio Braca Zdravković, privatni detektiv u Srbiji, koji je u ovom poslu desetljećima i radio je i na slučajevima čudnijima od nestanka Mateja Periša, otkrivši kako su znali pronaći nestaloga i uzvodno.

Detektiv Braca ima i svoju emisiju na YouTubeu 'Čudne priče', u kojoj na temelju bogatog iskustva u tom području analizira dostupne informacije o Mateju i objavljuje što je on uspio saznati iz svojih izvora.

Jedan je od prvih upozorio na detalj taksista sa snimke i slučaj Matejeve prijateljice koji je krenuo čudnim tijekom nakon što se ispostavilo da je u njezinom iskazu neobičan detalj o snijegu i ledu kojih te večeri nije bilo.

Pričao je o riječnim ribarima i njihovoj ulozi u potrazi.

- Jako su dobro organizirani i ozbiljno su shvatili ovaj posao. Njih 30 se podijele po smjenama, kad vide nešto sumnjivo u rijeci, idu čamcima do tog mjesta i provjere o čemu se radi. Imaju i sonare koje koriste samo u specijalnim uvjetima, pronalaženje nestalih osoba. U nekim situacijama sonare koriste i za postavljanje mreža, tamo gdje su jata riba. No sad su ribarenje stavili u drugi plan i posvetili se potrazi - rekao je detektiv Braca koji je u emisiji nazvao ribara i pitao ga ima li kakvih rezultata potrage.

Otkrio je i da ga je nedavno kontaktirao dečko koji zna Mateja i prijatelje s kojima se Matej druži.

- On kaže da su ti momci vrlo živahni, jesu dobri dečki, ali momci koji idu na provod u stranu zemlju su živahni dečki. Između ostaloga, rekao mi je da je to društvo i u Splitu imalo međusobne oklade da netko može učiniti nešto zbog nečega, u današnje vrijeme to se zove challenge. Ovaj može preskočiti toliko, ovaj može skočiti s tog i tog mosta... - ispričao je detektiv.

Iz te tvrdnje nije jasno priča li prijatelj o društvu s kojim je Matej bio u Beogradu ili o prijateljima s kojima se družio u Splitu.

- Onda recimo neki ponoćni triatlon, u smislu trčanja par kilometara, plivanje pa onda izađe na određeno mjesto i napravi stotinjak sklekova. Možda je ovdje u pitanju bila triatlon oklada. Možda je mladić po nagovoru svog društva otrčao kilometar i pol, skočio u Savu i plivao prema Gotiku, a sve zbog oklade. Ako je to u pitanju, to zna samo njegovo društvo. I ovo je jedna od teorija, ne moja, nego dečka iz Splita koji mi je to poslao - ispričao je detektiv Braca i dodao da on odbacuje mogućnost samovoljnog skoka u Savu i plivanja, jer tvrdi da s tog mjesta u Savu nitko ne može skočiti svojevoljno i preživjeti.

Oko svega se osvrnuo i sam Matejev otac, Nenad Periš.

- Za mene relevantne informacije su samo one službene objavljene od strane MUP Srbije. Policija obavlja i dalje sve istražne radnje. Novih značajnijih informacija, nažalost, nema - rekao je kratko Periš za Kurir.