Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u kolovozu porasla za 346 milijuna eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju kolovoza ove godine iznosila je 29,1 milijardu eura, što je za 345,6 milijuna eura ili 3,1 posto više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

OMF-ovi su na kraju kolovoza ukupno imali 2.423.613 članova, odnosno njih 5.342 ili 0,22 posto više u odnosu na srpanj 2026. godine. U kolovozu su OMF-ovi zabilježili 8.407 novih članova, pri čemu ih je veliku većinu, 96 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u kolovozu ove godine prestalo je članstvo za 3.065 osiguranika.

U kolovozu su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 162,9 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 66,9 milijuna eura, što je 7,6 milijuna eura ili 12,9 posto više u odnosu na prethodni mjesec.

Po Hanfinim podacima, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju kolovoza za A kategoriju iznosili su 1,18 posto, za B kategoriju 0,87 posto, a za C kategoriju 0,08 posto.

I prinosi na godišnjoj razini su bili pozitivnog predznaka u sve tri kategorije - u kategoriji A se bilježi rast za 19,11 posto, u kategoriji B za 10,4 posto, a u kategoriji C za 1,21 posto. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova također su u plusu, a za Mirex A iznose 9,14 posto, za Mirex B 5,69 posto i za Mirex C 3,13 posto, naveli su iz Hanfe.

Inače, krajem kolovoza se u kategoriji B nalazilo 73,23 posto članova, u kategoriji A 23,78 posto, a u kategoriji C 2,99 posto ukupnog broja članova OMF-ova.

Obveznice su na kraju osmog mjeseca i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, sa 16 milijardi eura i udjelom od 54,74 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za 0,4 postotna boda na mjesečnoj razini. Istovremeno, smanjila se i zastupljenost ulaganja u dionice, za 0,1 postotni bod, te su ona krajem kolovoza iznosila 7,6 milijardi eura, odnosno 26,1 posto imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,55 posto, a ulaganja u strane dionice 11,58 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 3,6 milijardi eura i udjelom od 12,4 posto, koji se povećao za 0,1 postotni bod u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u kolovozu 3,7 posto imovine OMF-ova, odnosno 1,1 milijardu eura, što na mjesečnoj razini predstavlja rast od 0,4 postotna boda, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 18,9 milijuna eura

Na kraju kolovoza u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 463.428 članova te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 51.936 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 12,1 milijun eura, što je 6,1 posto manje nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 5,3 milijuna eura, što je na mjesečnoj razini pad za 13,9 posto.

Neto imovina DMF-ova u kolovozu je tako dosegnula iznos od 1,8 milijardi eura, što je za 18,9 milijuna eura ili 1,1 posto više na mjesečnoj razini. I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 50,1 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 31,6 posto te investicijski fondovi s 10,1 posto. Pritom, udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,3 postotna boda, ulaganja u investicijske fondove bila su manja za 0,2 postotna boda, a udio dionica veći za isti postotak.

Između ostalog, iz regulatorne agencije su izvijestili i da je ukupna neto imovina 100 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u kolovozu poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 4,9 milijardi eura te je bila za 86,2 milijuna eura ili 1,8 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju osmog mjeseca iznosila je 216,7 milijuna eura, uz mjesečni rast za 0,1 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,3 posto.