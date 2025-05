Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u travnju porasla za 104,2 milijuna eura

Pokazuje to mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Tako je nadoknađen dio gubitaka iz ožujka, s obzirom da je u tom mjesecu imovina OMF-ova nakon duljeg vremena zabilježila pad vrijednosti, za 176,4 milijuna eura, uslijed tržišnih volatilnosti zbog carinske politike američke administracije. OMF-ovi su na kraju travnja ukupno imali 2.354.670 članova, odnosno 3.151 člana ili 0,13 posto više u odnosu na ožujak 2025. godine. U travnju su OMF-ovi zabilježili 5.011 novih članova, pri čemu ih je veliku većinu, 96,8 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u travnju ove godine prestalo je članstvo za 1.861 osiguranika.

U travnju su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 142,4 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 31,3 milijuna eura ili 8,9 milijuna eura više u odnosu na prethodni mjesec.

Po podacima Hanfe, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju travnja bili su u plusu za A i C kategoriju, za 0,31 odnosno 0,68 posto, dok je B kategorija pala za 0,06 posto. Godišnji prinosi su bili pozitivnog predznaka u sve tri kategorije - u kategoriji A se bilježi rast za 11,45 posto, u kategoriji B za 7,87 posto, a u kategoriji C za 4,23 posto. I anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova su u plusu, a za Mirex A iznose 7,71 posto, za Mirex B 5,37 posto i za Mirex C 3,36 posto, naveli su iz Hanfe.

Inače, krajem travnja se u kategoriji B nalazilo 76,7 posto članova, u kategoriji A 19,4 posto, a u kategoriji C 3,9 posto ukupnog broja članova OMF-ova.

Obveznice su na kraju travnja i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 14 milijardi eura i udjelom od 58,7 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za jedan postotni bod na mjesečnoj razini. Istovremeno, smanjila se i zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova, za 0,2 postotna boda, te su ona krajem travnja iznosila 5,5 milijardi eura, odnosno 23,2 posto imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,1 posto, a ulaganja u strane dionice 9,1 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 2,3 milijarde eura i udjelom od 9,7 posto na razini svih obveznih mirovinskih fondova, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 2,4 milijuna eura

Na kraju travnja u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 425.463 člana te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 50.184 člana.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 10,9 milijuna eura, što je dva posto manje nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate dosegnule 5,8 milijuna eura, što je povećanje za 4,8 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina DMF-ova u travnju je tako iznosila 1,47 milijardi eura, uz rast za 2,4 milijuna eura ili 0,2 posto na mjesečnoj razini. I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 53,6 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 25,6 posto te investicijski fondovi s 10,2 posto.

Između ostalog, iz regulatorne agencije su izvijestili i da je ukupna neto imovina 118 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u travnju poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 3,6 milijardi eura te je bila za 31,2 milijuna eura ili 0,9 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju četvrtog mjeseca iznosila je 217,7 milijuna eura, uz mjesečni pad za 7,2 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda bio u minusu za sedam posto.

Dobit MOD-ova u prvom kvartalu 202 tisuće eura, a leasing društava 19,3 milijuna eura

Hanfa je u mjesečno izvješće uključila i kvartalne rezultate poslovanja mirovinskih osiguravajućih društava, pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga i leasing društava.

Tako, na kraju prvog tromjesečja 2025. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 18.570 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 4.115 korisnika.

Ukupna aktiva MOD-ova na kraju prvog tromjesečja 2025. iznosila je 568,4 milijuna eura, odnosno 129,2 milijuna eura ili 29,4 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupna dobit MOD-ova u prvom ovogodišnjem kvartalu iznosila je 202 tisuće eura, što je za 125 tisuća ili 160,8 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Nadalje, na kraju prvog tromjesečja poslovala je 21 pravna osoba ovlaštena za pružanje investicijskih usluga, odnosno šest investicijskih društava, 11 kreditnih institucija i četiri društva za upravljanje investicijskim fondovima.

Na tromjesečnoj se razini povećala vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva za 6,1 posto, imovina kojom upravljaju kreditne institucije za 10,8 posto, dok se vrijednost imovine pod upravom društava za upravljanje investicijskim fondovima povećala za 12,5 posto.

Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava iznosila je na kraju prvog tromjesečja 2025. godine 1,3 milijarde eura, što je na tromjesečnoj razini rast od 17,9 posto, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana za 10,1 posto i iznosi 24,5 milijardi eura, stoji u Hanfinom izvješću.

Tu su i podaci za prvo ovogodišnje tromjesečje za leasing društva, kojih je poslovalo 15, a njihova je ukupna aktiva iznosila 4,3 milijarde eura, uz povećanje za 15,3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Istodobno je i porasla i ukupna dobit leasing društava na godišnjoj razini, za 5,5 posto, na 19,3 milijuna eura.