Neubrojiv u Sesvetama nožem ubio brata, odredili mu prisilni smještaj u psihijatrijskoj bolnici

Muškarcu (67), koji je krajem prošle godine u zagrebačkim Sesvetama u neubrojivu stanju polubrata (85) ubio nožem, sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu odredilo je prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu u trajanju od šest mjeseci. Po isteku tih šest mjeseci, kako je uobičajeno, provjerava se postoje li još elementi zbog kojih je nužan prisilni smještaj te, ako postoji, on se produljuje.

Optuženoga nisu doveli na sud iz istražnog zatvora jer su vještaci utvrdili da je trajno raspravno nesposoban. Njegov branitelj Zlatko Kovačić sudu je jedino prenio njegovu želju o tome u koju bi ustanovu htio biti smješten.

Optužnica ga je teretila da je 30. studenoga između 15 i 16 sati nakon prepirke u neubrojivu stanju uslijed kojega nije mogao shvatiti značenje svojeg postupanja niti vladati svojom voljom polubratu (85), s kojim je stanovao, nožem zadao više ubodnih i reznih rana uslijed kojih je on preminuo. Time je, navodi se, počinio učin protupravnog djela zakonskog obilježja teškog ubojstva.

Nakon čina o tome je obavijestio čak četiri svjedoka, a djelo je priznao i pred policijskim službenicima.

Sud ga je u cijelosti oslobodio i sudskih troškova te mu je produljen istražni zatvor, koji može trajati do pravomoćnosti odluke.

- Mi smo svi u šoku, šteta. On je uvijek bio prijazan, nikad s njim nije bilo problema. Što se to dogodilo među njima, je li izbila neka svađa, ne znamo - kazali su nakon događaja šokirani susjedi 67-godišnjaka. Dodali su da je ubijeni bio skrbnik 67-godišnjaku.

