Neugodan šumski susret kod Zadra: 'Oprezno kod branja šparoga, vreba te poskok!'
Oprez kod branja šparoga, vreba te poskok! Tamo gdje su šparoge, tamo su i zmije - upozorava naša čitateljica iz Bokanjca u Zadru, koja je u četvrtak imala neugodan šumski susret s poskokom. Dolaskom toplijih dana, u šumama se javljaju šparoge, a brojni građani idu ih brati. Međutim, osim što su šume pune šparoga, sve je više i zmija, a ponekad ih je u grmlju, travi ili među kamenjem vrlo teško primijetiti.
U blizini mjesta susreta su brojne kuće, objašnjava, a najveći je problem kad se sakriju i teško ih je vidjeti.
- Išla sam brati šparoge, bio je lijep dan. Čak nisam otišla daleko od kuće, a kad sam krenula za jednom šparogom, među kamenjem sam ugledala poskoka. Treba biti oprezan da ne bismo umjesto šparoge 'ubrali' zmiju, teško ih je vidjeti - kaže nam čitateljica, kojoj je ove sezone u četvrtak bio prvi susret sa zmijom.
