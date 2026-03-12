Obavijesti

News

Komentari 0
IZNENAĐENJE MEĐU KAMENJEM

Neugodan šumski susret kod Zadra: 'Oprezno kod branja šparoga, vreba te poskok!'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Neugodan šumski susret kod Zadra: 'Oprezno kod branja šparoga, vreba te poskok!'
1
Foto: čitateljica 24sata

Treba biti oprezan da ne bismo umjesto šparoge 'ubrali' zmiju, teško ih je vidjeti - kaže nam čitateljica, kojoj je ove sezone u četvrtak bio prvi susret sa zmijom

Oprez kod branja šparoga, vreba te poskok! Tamo gdje su šparoge, tamo su i zmije - upozorava naša čitateljica iz Bokanjca u Zadru, koja je u četvrtak imala neugodan šumski susret s poskokom. Dolaskom toplijih dana, u šumama se javljaju šparoge, a brojni građani idu ih brati. Međutim, osim što su šume pune šparoga, sve je više i zmija, a ponekad ih je u grmlju, travi ili među kamenjem vrlo teško primijetiti.

Foto: Čitatelj 24sata

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Snimio poskoka u prirodi 03:09
Snimio poskoka u prirodi | Video: Facebook



U blizini mjesta susreta su brojne kuće, objašnjava, a najveći je problem kad se sakriju i teško ih je vidjeti.

- Išla sam brati šparoge, bio je lijep dan. Čak nisam otišla daleko od kuće, a kad sam krenula za jednom šparogom, među kamenjem sam ugledala poskoka. Treba biti oprezan da ne bismo umjesto šparoge 'ubrali' zmiju, teško ih je vidjeti - kaže nam čitateljica, kojoj je ove sezone u četvrtak bio prvi susret sa zmijom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Bijela kuća objavila animaciju udara na Iran u stilu videoigre: Neporaženi!
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Bijela kuća objavila animaciju udara na Iran u stilu videoigre: Neporaženi!

Nastavljen je žestoki sukob na Bliskom istoku. Preliminarna istraga američke vojske otkrila da je SAD kriv za napad na školu u Iranu gdje je ubijeno najmanje 165 ljudi, većinom djece. Trump je ranije za to krivio Iran. Trump je u srijedu poručio da je SAD-u "praktički nestalo ciljeva u Iranu"...
TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!
NEVJEROJATNO

TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!

Na snimci se vidi kako vozač kombija ima razbijen retrovizor. U jednom trenutku kroz prozor zahvaća muškarca koji stoji uz kombi. Ovaj mu pokušava uzvratiti...
DOSSIER DEKANIĆ Pijani župan izazvao je nesreću pa stvorio mrežu za muljanje i prikrivanje
ČEKA PRESUDU

DOSSIER DEKANIĆ Pijani župan izazvao je nesreću pa stvorio mrežu za muljanje i prikrivanje

Damir Dekanić 2022. pijan je izazvao nesreću. Zvao je bratića da preuzme krivnju. I policajci su muljali na očevidu. U sve se uključila i žena u čiju kuću je udario. Evo kako su ga branili i kako se sve razotkrilo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026