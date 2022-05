Neugodni detalj iz prošlosti: Ćorušić 2009. pijan pred djecom mahao pištoljem i prijetio

Ravnatelja Kliničkog bolničkoga centra Zagreb i istaknutog HDZ-ovca Antu Ćorušića policija je odvela u psihijatrijsku bolnicu Vrapče 2009. godine nakon obiteljske svađe u kojoj je pred djecom izvadio pištolj te prijetio da će se ubiti, doznaje portal Index.

Index piše da se sve dogodilo 22. rujna. 2009. godine u večernjim satima te da je u Vrapče stigao oko 23 sata.

Dalje tvrde da posjeduju dokumentaciju koja otkriva kako je u bolnicu odveden kolima Hitne pomoći, ali da je bio u policijskoj pratnji jer je bio 'pod utjecajem alkohola' te je prijetio samoozljeđivanjem.

Cijela svađa navodno je počela zbog nedovoljnog zalaganja u školi Ćorušićevih sinova. On je navodno tijekom svađe, koja je po njegovim riječima bila zbog 'učenja', izvadio pištolj i zaprijetio da će se ubiti na licu mjesta, ali nije bio napunjen.

Prema dokumentu kojeg citiraju, djeca su nakon tog čina pobjegla iz kuće, dok je supruga ostala s njim. Po dolasku u bolnicu navodno je zaposlenicima rekao kako je otac četvero djece, da su mu dva najstarija sina blizanca izgubila dvije godine na fakultetu, a da tad 16-godišnji sin nije ispoštovao dogovor prema kojem je trebao pokositi travu.

"Sve to ga je uznemirilo i naljutilo. Jučer je bio dežuran te je izmoren. Popio je dvije čaše vina. Došlo je do sukoba, uzeo je pištolj koji je uredno bio smješten u podrumu i prenio ga u auto. Djeca i supruga su to vidjeli, sin blizanac pozvao je policiju. Djeca su se u svađi priklonila majci. Nakon sukoba su sva četiri sina izišla iz kuće i pozvala MUP. Tijekom svađe je rekao da će se objesiti, ali nema namjeru to učiniti jer voli život, ima lijepu karijeru i posao", navodi Index izvadak iz dokumenata kojim raspolažu.

Na kraju svega preporučene su mu bračna i obiteljska psihoterapija.

U razgovoru sa Slobodnom Dalmacijom 2020. godine Ćorušić je rekao kako posjeduje oružje, ali da ga nikad nije koristio.

- Tako sam, kada je Hrvatska počela proces osamostaljenja, sasvim legalno posjedovao oružje. I danas imam oružje iz Domovinskog rata, kratke cijevi, koje je uredno registrirano, ali ga ne koristim. Nakon rata više nikad nisam uzeo oružje u ruke, osim da ga nekome pokažem i pohvalim se - rekao je za Slobodnu Ćorušić prije dvije godine.

